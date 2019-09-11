Челябинец, врезавшийся на "Жигулях" в Rolls-Royse, попросил признать его банкротом

Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году врезался в Rolls-Royse миллиардера Александра Аристова, подал в суд заявление о признании его банкротом, сообщает РИА "Новости".

Суд назначил заседание по проверке обоснованности заявления на 19 сентября. Для получения банкротства Кантемирову нужно будет продать все свое имущество.

Также мужчина подал ходатайство о предоставлении отсрочки внесения суммы вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 тысяч рублей, сообщили в агентстве.

ДТП произошло 2 февраля 2016 года. Водитель ВАЗа выехал на красный свет светофора и протаранил иномарку в пассажирскую дверь. Водитель и пассажир премиального автомобиля не пострадали. Водитель отечественного автомобиля получил перелом ребер и сотрясение.