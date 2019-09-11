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Женщина-опекун в Алтайском крае систематически истязала приемных детей

, ИА "Амител"
Для наказания детей она использовала незначительные поводы
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Следственный комитет проводит проверку по факту истязания детей женщиной-опекуном в Залесовском районе, сообщили в ведомстве. 

Женщина, под опекой у которой находилось трое детей, длительное время истязала брата и сестру 2006 и 2007 годов рождения. При этом опекун использовала незначительные поводы для наказания. 

Дети изъяты из семьи. Следственный комитет проводит проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего.

"В ходе проверки предстоит дать юридическую оценку действиям женщины-опекуна на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и причинению им нравственных и физических страданий. Кроме того, следователями также будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства, в чьи обязанности входит надзор за семьями, воспитывающими детей, находящихся под опекой", – уточнили в ведомстве. 

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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