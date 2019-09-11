Жительница Барнаула нашла у себя в доме тарантула

О находке жительница Барнаула рассказала в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Кто-нибудь знает, что это за паук? Сантиметров 2-2,5 в длину. Нашли у себя дома. В интернете по описанию похож на южнорусского тарантула. Боюсь, что он у нас не один..." – написала участница сообщества.

В комментариях ей помогли установить, что на фото – южнорусский тарантул, или мизгирь.

Некоторые подписчики предлагали женщине радикальный метод избавления от насекомого, но нашлись и те, кто вступился за паука.

"Это обычный мизгирь. Охотится в основном на насекомых, живет в траве, роет норы. Может убить и сожрать даже мышь. Для человека укус болезнен, но не опасен, по ощущениям как укус осы. Боятся его не стоит, он полезный", – рассказал житель Барнаула.