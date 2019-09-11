Уволенный сотрудник напал на офис компании во Флориде

В результате нападения шесть человек получили травмы, сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел на территории частной компании Duke Industries. Мужчина напал на сотрудников фирмы.

"По прибытии полицейские обнаружили многочисленных пострадавших с ножевыми ранениями, им была оказана срочная медицинская помощь", – сообщили местные правоохранители.

Задержать нападавшего полиции помогли сотрудники, находящиеся на территории. Очевидцы сообщают, что нападение совершил ранее уволенный работник компании.

С травмами в местную больницу доставлены шесть человек, их состояние оценивается медиками.