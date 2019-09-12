Максимально открыто. Алтайские депутаты начали подготовку бюджета на следующий год

Сразу несколько изменений ждет бюджет Алтайского края на 2020 год. Большая часть коснется налоговой сферы. Работу над подготовкой документа уже начали депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания. На первое чтение он будет внесен 5 октября.

"Предстоит работа с комитетами, фракциями и замечаниями отдельных депутатов. Будут вноситься и муниципальные предложения. Все сделанное будет максимально открытым способом доводиться до всех депутатов и других лиц, причастных к формированию бюджета", – сообщил председатель комитета АКЗС по бюджету Владимир Устинов.

Как ранее сообщал спикер АКЗС Александр Романенко, при распределении финансовой помощи и дотаций для сбалансированности на следующий год в бюджете будет учитываться и активность районов края.

Что же касается изменений, то основная их часть – налоговая: переход на налогообложение имущества физических лиц от кадастровой стоимости, введение нового принципа зачисления доходов от штрафов.

По словам заместителя губернатора Алтайского края, министра финансов Данила Ситникова, бюджеты муниципалитетов смогут пользоваться едиными нормативами отчисления от отдельных неналоговых доходов. Также для городов больше не будет выравнивания бюджетной обеспеченности за счет двух источников. И все субсидии распределят до начала финансового года.

Муниципальные музеи, театры и библиотеки перестанут платить налог на прибыль – для них будет установлена нулевая налоговая ставка. Физлицам не придется предоставлять декларации по транспортному налогу, а врачам, переехавшим в села по программе "Земский доктор", отменят налог на доходы с компенсационных выплат.

Также со следующего года регион начнет переход на новую схему обращения с акцизами. К 2024 году акцизы на крепкий алкоголь будут считать только от реализации.

Расходы бюджета на следующий год будут сконцентрированными на софинансирование мероприятий по национальным проектам и программам развития региона. Запланирована индексация социальных выплат по оплате ЖХК и исчисляемых от прожиточного минимума.