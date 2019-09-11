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Тело 23-летнего российского военнослужащего нашли в Армении

, ИА "Амител"
Обстоятельства гибели мужчины неизвестны
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы обнаружено в Гюмри, сообщает РИА "Новости"

На теле, найденном в квартире, были обнаружены царапины. 

"По докладу, военнослужащий контрактной службы, находясь в квартире по месту проживания, почувствовал недомогание и попросил вызвать карету скорой помощи. Прибывшие на место врачи констатировали смерть военнослужащего, реанимационные мероприятия результатов не дали. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было", – сообщают в посольстве России в Армении, ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа.

Причины смерти военнослужащего устанавливаются. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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