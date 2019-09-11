Тело 23-летнего российского военнослужащего нашли в Армении

Тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы обнаружено в Гюмри, сообщает РИА "Новости".

На теле, найденном в квартире, были обнаружены царапины.

"По докладу, военнослужащий контрактной службы, находясь в квартире по месту проживания, почувствовал недомогание и попросил вызвать карету скорой помощи. Прибывшие на место врачи констатировали смерть военнослужащего, реанимационные мероприятия результатов не дали. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было", – сообщают в посольстве России в Армении, ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа.

Причины смерти военнослужащего устанавливаются.