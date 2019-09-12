"Руку собирают по частям": актер из "Улиц разбитых фонарей" попал в ДТП

Под Санкт-Петербургом в серьезную аварию попал актер Марк Горонок, известный ролями в популярных советских фильмах "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо", а также в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Как сообщила "Московскому комсомольцу" жена актера, Анна, иномарка на высокой скорости протаранила машину, в которой находился Горонок и его 70-летняя мама. С переломами их госпитализировали в больницу.

У артиста черепно-мозговая травма. Больше всего пострадала его рука.

"Руку собирают буквально по частям. Консилиум врачей дает не радужные прогнозы, – рассказала супруга Горонка. – Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись. А чем за них платить, я не знаю".

По ее словам, у семьи попросту нет на это денег. Они живут на съемной квартире, а те небольшие сбережения, что были – уже потратили. От продажи машины едва ли можно выручить значительную сумму – после аварии она превратилась в металлолом.