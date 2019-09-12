Российский биолог хочет изменить геном эмбриона. Есть добровольцы

Российский биолог Денис Ребриков рассказал N+1 о планах провести эксперимент по генетическому редактированию зародышей человека. Уже имеются первые добровольцы, но для осуществления задуманного требуется разрешение Минздрава.

"Это глухая пара. У обоих одинаковая мутация, гомозиготная, у них первый ребенок уже тоже глухой, – рассказал ученый. – Они вызвались быть добровольцами, попробовать сделать так, чтобы второй ребенок родился слышащим".

С помощью редактирования генома эмбриона Ребриков намерен бороться с наследственной глухотой, вызванной мутацией в гене GJB2.

По его словам, у будущей матери уже запущен процесс получения яйцеклеток. Оплодотворение, редактирование и анализ результатов займет около месяца, после этого Ребриков планирует подать запрос в Минздрав, чтобы получить разрешение на редактирование эмбрионов для этой семейной пары.

Биолог рассчитывает, что его метод квалифицируют как "применение лекарства, которое либо не зарегистрировано в РФ для использования, либо вообще суперновое лекарство". Он уверен, что его эксперимент получит одобрение.

"Я думаю, что очень сильно затягивать не будут. В целом Минздрав ждет нас, с их стороны какой-то ужасающей реакции не было. Они говорят: "Да, подавайте, будем рассматривать", – утверждает Ребриков.

Сейчас генетическое редактирование одобряют далеко не все ученые. Многие считают, что этот метод опасен для пациентов, так как недостаточно изучен и может привести к непредсказуемым последствиям.