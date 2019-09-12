Экс-чиновница потребовала с родителей сбитого ею ребенка 100 тыс. рублей

Бывшая сотрудница Минобразования по Мурманской области потребовала от родителей сбитого ею мальчика почти 100 тыс. рублей на ремонт автомобиля, сообщает НТВ.
Чиновница сбила 13-летнего мальчика в дачном поселке, когда он катался на велосипеде. Он получил травмы и его признали виновником ДТП, потому что выехал с второстепенной дороги на главную. Дело закрыли.
Через год женщина подала иск с требованием возместить ей материальный ущерб. Несколько царапин на автомобиле и сломанное зеркало она оценила почти в 100 тыс. рублей.
По мнению родителей мальчика, они ничего не должны, потому что их сын получил перелом челюсти, сотрясение мозга, а лечение еще продолжается. Пока что прошло первое заседание суда.
Комментарии
Чиновница сбила ребенка во дворе, когда он катался на велосипеде.
"потому что он выехал со второстепенной дороги на главную"
Это хде они такое бред нашли в ПДД, с каких пор, во дворах есть главная дорога
Вот такие они экс.
Очередная история когда ОПГ РФ издевается над народом.
Там ДТП было не во дворе, а на территории дачного поселка. Тетка ехала по главной, а пацан выскочил на велике. как то так.
гость, этого в статье нет, ты со свечкой там стоял или сам это придумал?
виновен в ДТП - возмещай ущерб, без разницы кто ты есть.
Понарожают балбесов за мат.капитал, а потом машины царапают источники доходов отработаные
нет. не со свечкой. просто я знаю про это. а ты нет.
Когда, наконец, будем жить по закону, а не по непонятно кем придуманным понятиям, и пешеходы,и пожилые, и женщины, и дети, будут отвечать за нарушения ПДД на равных,а не как сейчас "водитель виноват уже потому, что управляет средством повышенной опасности", глядишь, и наступит порядок на дорогах.
И пора, наконец. прекратить в СМИ разжигание розни по социальному статусу. Происшествие случилось не между "чиновницей"(тем более экс) и "ребёнком", а между водителем и велосипедистом. Из этого исходили органы дознания.
09:04, гость, так и скажи, что ты просто трепло.
Тут же ОСАГО должна сработать?
По мнению родителей мальчика, они ничего не должны, потому что их сын получил перелом челюсти, сотрясение мозга, а лечение еще продолжается
вообще-то они должны не мнение высказывать, а подавать встречный иск о возмещении ущерба здоровью ребенка...
да не. не трепло. я владею инфой. а ты диванный эксперт. (теоретик)
по встречному иску еще должна останется!
12.09.2019 09:06
- гость -
Вот когда повреждения у пешехода и у водителя будут равные в случае ДТП вот тогда поговорим о равной ответственности!
А тут именно ребёнок, потому как от ребёнка можно ожидать чего угодно - он ещё ребёнок, и нажимая педали и крутя руль нужно это учитывать и соответственно реагировать.
И именно чиновница, потому как начинает отмазываться используя свои чиновничьи возможности.
Вы тоже чиновник? Считаете , что вас должны все бояться и шугаться? Может ещё ку с приседаниями делать при виде вас? Малиновые штаны уже носите?