Экс-чиновница потребовала с родителей сбитого ею ребенка 100 тыс. рублей

Бывшая сотрудница Минобразования по Мурманской области потребовала от родителей сбитого ею мальчика почти 100 тыс. рублей на ремонт автомобиля, сообщает НТВ.

Чиновница сбила 13-летнего мальчика в дачном поселке, когда он катался на велосипеде. Он получил травмы и его признали виновником ДТП, потому что выехал с второстепенной дороги на главную. Дело закрыли.

Через год женщина подала иск с требованием возместить ей материальный ущерб. Несколько царапин на автомобиле и сломанное зеркало она оценила почти в 100 тыс. рублей.

По мнению родителей мальчика, они ничего не должны, потому что их сын получил перелом челюсти, сотрясение мозга, а лечение еще продолжается. Пока что прошло первое заседание суда.