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Экс-чиновница потребовала с родителей сбитого ею ребенка 100 тыс. рублей

, ИА "Амител"
Мальчик получил перелом челюсти и сотрясение мозга, а у автомобиля несколько царапин и сломанное зеркало

Бывшая сотрудница Минобразования по Мурманской области потребовала от родителей сбитого ею мальчика почти 100 тыс. рублей на ремонт автомобиля, сообщает НТВ.

Чиновница сбила 13-летнего мальчика в дачном поселке, когда он катался на велосипеде. Он получил травмы и его признали виновником ДТП, потому что выехал с второстепенной дороги на главную. Дело закрыли.

Через год женщина подала иск с требованием возместить ей материальный ущерб. Несколько царапин на автомобиле и сломанное зеркало она оценила почти в 100 тыс. рублей.

По мнению родителей мальчика, они ничего не должны, потому что их сын получил перелом челюсти, сотрясение мозга, а лечение еще продолжается. Пока что прошло первое заседание суда.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.09.2019 08:39
- гость -

Чиновница сбила ребенка во дворе, когда он катался на велосипеде.
"потому что он выехал со второстепенной дороги на главную"

Это хде они такое бред нашли в ПДД, с каких пор, во дворах есть главная дорога

12.09.2019 08:43
- гость -

Вот такие они экс.

12.09.2019 08:48
- гость -

Очередная история когда ОПГ РФ издевается над народом.

12.09.2019 08:50
гость

Там ДТП было не во дворе, а на территории дачного поселка. Тетка ехала по главной, а пацан выскочил на велике. как то так.

12.09.2019 08:53
- гость -

гость, этого в статье нет, ты со свечкой там стоял или сам это придумал?

12.09.2019 08:55
технарь

виновен в ДТП - возмещай ущерб, без разницы кто ты есть.

12.09.2019 08:57
- гость -

Понарожают балбесов за мат.капитал, а потом машины царапают источники доходов отработаные

12.09.2019 09:04
гость

нет. не со свечкой. просто я знаю про это. а ты нет.

12.09.2019 09:06
- гость -

Когда, наконец, будем жить по закону, а не по непонятно кем придуманным понятиям, и пешеходы,и пожилые, и женщины, и дети, будут отвечать за нарушения ПДД на равных,а не как сейчас "водитель виноват уже потому, что управляет средством повышенной опасности", глядишь, и наступит порядок на дорогах.
И пора, наконец. прекратить в СМИ разжигание розни по социальному статусу. Происшествие случилось не между "чиновницей"(тем более экс) и "ребёнком", а между водителем и велосипедистом. Из этого исходили органы дознания.

12.09.2019 09:13
- гость -

09:04, гость, так и скажи, что ты просто трепло.

12.09.2019 09:21
Пузырек

Тут же ОСАГО должна сработать?

12.09.2019 09:22
- гость -

По мнению родителей мальчика, они ничего не должны, потому что их сын получил перелом челюсти, сотрясение мозга, а лечение еще продолжается

вообще-то они должны не мнение высказывать, а подавать встречный иск о возмещении ущерба здоровью ребенка...

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