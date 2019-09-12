Рубцовчане вместо грибов нашли в лесу свалку медицинских отходов

Кому принадлежит весь этот мусор – неизвестно / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
Жители Рубцовска обнаружили в лесу свалку медицинских отходов, определить хозяина которых сходу невозможно, сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск".
"Любители тихой охоты вместо грибов обнаружили несанкционированную свалку опасных медицинских отходов. Недалеко от поворота с барнаульской трассы (А-322) на поселок Пушкино Рубцовского района", – говорится в сообщении.
Кому принадлежит весь этот мусор – неизвестно. Однако, как отмечается, это уже не первый случай подобных свалок в окрестностях Рубцовска.
Комментарии
Это очень сложное и запутанное дело.
Лучше за купленного осетра палку сделать
Просто, скорее всего утилизацией мед отходов занимается очередной сынок очередного силовика.