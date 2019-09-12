Поджигателей машин разыскивают в Бийске: несколько автомобилей за три дня

Три автомобиля сгорели в Бийске за три дня / Фото и видео: vk.com/incident_22

В Бийске за несколько дней сгорели три автомобиля, и как минимум одна машина пострадала, по словам местных жителей – их поджигают, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

Первую машину подожгли в Бийске 8 сентября на улице Боровой, 16. "В 1:30 ночи произошел хлопок не громкий, заорала сигнализация. Никто не отреагировал, поскольку целую неделю до этого по ночам орала сигнализация на разных машинах, но при этом никого не было во дворах. Моя мама в это время не спала и увидела пламя на машине с правой передней стороны. Она разбудила сразу же меня и через две минуты мы уже были на улице. У машины горела уже вся передняя часть. Вызвали пожарных. Автомобили в этот раз стояли очень плотно друг к другу, пока мама отгоняла нашу машину, я побежала будить владельцев других автомобилей", – рассказала жительница дома.

Благодаря оперативности жильцов дома из всех соседних автомобилей пострадала только "Волга" – расплавилось боковое зеркало и поворотник.

Владельцем сгоревшей машины оказался дедушка. Перенес недавно две операции на сердце и передвигается на костылях. Машину ему подарил совсем недавно сын. Эмоции дедули я не передам и так понятно, какие они были", – рассказала женщина.

По ее словам, на машину была направлена камера соседей, так что сразу стало известно, что это поджог. И вот буквально на третью ночь опять поджог, на этот раз на улице Трофимова. Сгорели сразу два автомобиля, стоявшие рядом. Видео этого инцидента также опубликовано в паблике.