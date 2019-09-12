Поджигателей машин разыскивают в Бийске: несколько автомобилей за три дня

Три автомобиля сгорели в Бийске за три дня / Фото и видео: vk.com/incident_22
В Бийске за несколько дней сгорели три автомобиля, и как минимум одна машина пострадала, по словам местных жителей – их поджигают, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".
Первую машину подожгли в Бийске 8 сентября на улице Боровой, 16. "В 1:30 ночи произошел хлопок не громкий, заорала сигнализация. Никто не отреагировал, поскольку целую неделю до этого по ночам орала сигнализация на разных машинах, но при этом никого не было во дворах. Моя мама в это время не спала и увидела пламя на машине с правой передней стороны. Она разбудила сразу же меня и через две минуты мы уже были на улице. У машины горела уже вся передняя часть. Вызвали пожарных. Автомобили в этот раз стояли очень плотно друг к другу, пока мама отгоняла нашу машину, я побежала будить владельцев других автомобилей", – рассказала жительница дома.
Благодаря оперативности жильцов дома из всех соседних автомобилей пострадала только "Волга" – расплавилось боковое зеркало и поворотник.
Владельцем сгоревшей машины оказался дедушка. Перенес недавно две операции на сердце и передвигается на костылях. Машину ему подарил совсем недавно сын. Эмоции дедули я не передам и так понятно, какие они были", – рассказала женщина.
По ее словам, на машину была направлена камера соседей, так что сразу стало известно, что это поджог. И вот буквально на третью ночь опять поджог, на этот раз на улице Трофимова. Сгорели сразу два автомобиля, стоявшие рядом. Видео этого инцидента также опубликовано в паблике.
Комментарии
Владельцем одной из сгоревших машин оказался дедушка, недавно перенесший две операции на сердце
А если б это был чиновник или депутат? То и искать бы было не зачем? Почему акценты на социальный статус.
Блин, ну дедушку то правда за что. Чиновник и депутат поздоровей, им проще выдержать
И к Волге какие претензии? Чиновников и депутатов поджигатель наверное боится
12.09.2019 09:52
гость
А если он бывший депутат?
скорее всего это дело тех - кто ничего не добился в этой жизни - обычные наркоманы и лентяи. И способные только пакастить - как клещи. Обыкновенные паразиты.
Сжигать таких на костре надо живьем, чтоб не повадно было.
То и искать бы было не зачем? Почему акценты на социальный статус.
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это говорит о том, что скорее всего у него нет врагов, которые готовы сжечь его автомобиль, наверняка жертвой он стал по случайности
скорее всего это дело тех - кто ничего не добился в этой жизни - обычные наркоманы и лентяи
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скорее активисты. это может быть велосипедист, например. или тот, кто передвигается на электроскутере
12.09.2019 10:14
- гость -
Да вот как сказать. дед мог быть грозой двора или парковался по своим правилам.
12.09.2019 10:25 а другие две машины после сожгли, чтобы отвлечь внимание от инцидента с дедом)))
12.09.2019 10:16
- гость -
скорее активисты. это может быть велосипедист, например. или тот, кто передвигается на электроскутере
Однако забористая у вас травка....