Связь МТС пропала в Барнауле и других столицах сибирских регионов

Барнаульцы, пользующиеся услугами мобильного оператора МТС, массово жалуются на сбои в работе телефонной связи, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Жители города отмечают, что работает только доступ в интернет, а вот "в трубке — тишина".

Также, согласно информации онлайн-сервиса downdetector, отчеты о проблемах со связью МТС поступают от жителей других крупных городов.

"Последние отчеты поступают в основном из Новосибирска, Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Читы, Омска и Самары", – говорится в сообщении сервиса.

Судя по всему, это далеко не полный список городов, жители которых сегодня утром испытывают проблемы с мобильной связью. Как минимум можно добавить Барнаул и Кемерово.