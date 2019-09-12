Связь МТС пропала в Барнауле и других столицах сибирских регионов

Барнаульцы, пользующиеся услугами мобильного оператора МТС, массово жалуются на сбои в работе телефонной связи, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Жители города отмечают, что работает только доступ в интернет, а вот "в трубке — тишина".
Также, согласно информации онлайн-сервиса downdetector, отчеты о проблемах со связью МТС поступают от жителей других крупных городов.
"Последние отчеты поступают в основном из Новосибирска, Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Читы, Омска и Самары", – говорится в сообщении сервиса.
Судя по всему, это далеко не полный список городов, жители которых сегодня утром испытывают проблемы с мобильной связью. Как минимум можно добавить Барнаул и Кемерово.
Комментарии
А она был когда-то связь у МТС? Даже как-то жалобу им писал с вручением. Причём как раз во времена, когда они активно 4G рекламировали на плакатах, так смешно было. Отвечали с Краснодара вроде, там у них офис по претензиям. Ответили дежурными фразами, ни одной проблемы не решили. А номеру поменять оператора не мог, т.к. он 6-значный. Перестал им пользоваться как основным, перешёл с тарифа, где 1 500 в месяц выходило, на самый-самый дешёвый.
всё пашет,МТС рулит
Всё работает, тариф: 650₽ с безлимитным Интернетом + кабельное ТВ + домашний Интернет
МТС единственный оператор, который блокирует смс-оповещения с моего рабочего телефона. Жалкие 100-200 смс в месяц они считают спамом и не доставляют ни одного, сразу блок. Непробиваемая система уже несколько лет. Не убирают мой номер из стоп-листа.
Я прямым текстом говорю клиентам чтобы давали любой контактный номер кроме мтс.
>А она был когда-то связь у МТС?
Всегда была и всегда работает (даже сегодня)... Может у владельца телефона, где нет связи у МТС проблемы таки с телефоном.... так причем тут оператор?
>Я прямым текстом говорю клиентам чтобы давали любой контактный номер кроме мтс.
Клиенты лесом не посылают за такие условия?
12.09.2019 11:18
- гость -
Клиенты лесом не посылают за такие условия?
Нет. Им нужны смс. Они просят их. Они подписывали согласие на смс-информирование.
А мтс тупо блокирует. Людям неудобно.
В мтс спам-робот дурной. И сами они не прошибаемы. Я писал жалобы и заявления по всем доступным каналам, полнейший игнор.