Мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и побежал за спасателями

Двое людей, гулявшие в лесу в Ханты-Мансийском автономном округе, натолкнулись на медведя, сообщает "Центроспас-Югория".

В сводке отмечается, что мужчина оставил спутницу с хищником, а сам побежал за помощью.

"Мужчина вышел к спасателям и сообщил, что в лесу осталась женщина 1964 года рождения. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали лесной массив", – говорится в сообщении.

Женщина обнаружена в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи найденная не нуждалась. Хищника поблизости не оказалось, о его судьбе не сообщается.