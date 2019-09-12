Мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и побежал за спасателями

Двое людей, гулявшие в лесу в Ханты-Мансийском автономном округе, натолкнулись на медведя, сообщает "Центроспас-Югория".
В сводке отмечается, что мужчина оставил спутницу с хищником, а сам побежал за помощью.
"Мужчина вышел к спасателям и сообщил, что в лесу осталась женщина 1964 года рождения. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали лесной массив", – говорится в сообщении.
Женщина обнаружена в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи найденная не нуждалась. Хищника поблизости не оказалось, о его судьбе не сообщается.
Комментарии
Вот она настоящая русская женщин. коня на скоку остановит, в горящую избу войдет - и медведя укратит и спугнет )) а мужик..- не мужик.
12.09.2019 10:37
- гость -
Вы сделали мой день. Ржу.
Я бы-таки посоветовал бы прояснить судьбу медведя...
Бедный мишка
"...а сам побежал за помощью", т.е. он понимал, что одному медведю от девушки не отбиться!
Жительница Якутии криком отогнала...
Как соловей-разбойник!