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Алтайскую пенсионерку, искавшую грибы за пасекой, нашли сидящей на пне

, ИА "Амител"
Поисковая операция завершилась всего через три часа после звонка на номер 112
Женщина заблудилась и не могла сама выбраться из леса / Фото: fotokto.ru

Женщина заблудилась и не могла сама выбраться из леса / Фото: fotokto.ru

Более 30 человек искали потерявшуюся пенсионеру в лесу возле села Новомоношкино Заринского района, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Родственники потерявшейся 80-летней женщины обратились за помощью 11 сентября в 14:18. С их слов, любительница грибов ушла в район бывшей пасеки, которая располагалась недалеко от села, и в назначенное время не вернулась. На поиски были направлены спасатели, а также сотрудники полиции и местной администрации.

"Эту местность мы знаем, и лес этот хорошо нам знаком, потому что люди там постоянно блуждают. В трех километрах от возможного места нахождения женщины мы подавали автомобильные сигналы и включали сирены. Вдруг услышали голос. Объехали лог и нашли ее сидящей на пне", – рассказал начальник 5-го отряда федеральной противопожарной службы по краю Владимир Ильинов.

По его словам, самостоятельно выбраться из леса потерявшаяся уже не могла, поскольку пока блуждала в поисках выхода, силы покинули ее.

"Мы посадили ее в пожарную машину и доставили к автомобилю администрации, где ее уже ждали родственники", – добавил Ильинов.

Поисковая операция завершилась в кратчайшие сроки – всего через три часа после звонка на номер 112. Однако бывают и противоположные случаи. В связи с этим алтайское МЧС напоминает правила безопасного поведения в лесу.

Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда планируете вернуться. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили идти, запоминайте или оставляйте ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту. Возьмите с собой рюкзак или сумку, где должны находиться заряженный сотовый телефон, компас (важно уметь пользоваться этим устройством), нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно также взять с собой небольшой запас продуктов, воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навес от дождя, необходимые медикаменты. Ваша одежда должна быть яркой. Это позволит разглядеть вас, например, с воздуха. Если вы заблудились в лесу, надо сразу же остановиться, успокоиться и не паниковать. Внимательно прислушивайтесь. При возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения нужно идти на их звук. Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего "выходить на воду" (ручей обязательно выведет к реке, река – к людям) или идти вдоль линии электропередачи. Можно взобраться на дерево и посмотреть, не видны ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни. Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.09.2019 11:55
- гость -

А если у нее были обнаружены грибы то надо выписать штраф, прогнать ее так сказать по всей нашей системе, что бы о грибах и о рыбе население не думало, что это ничейное. Повадились шастать...

12.09.2019 12:11
Митенька ржевский

Одежда должна быть не просто яркой, а контрастной. К примеру, осенью, в лиственном лесу будучи в жёлтой одежде можно так же легко потеряться, как в хвойном, будучи в армейском камуфляже, столь любимом пенсионерами...

12.09.2019 12:13
всегляд

Зашел посмотреть просто для того, чтобы понять что может скрываться под таким заголовком

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