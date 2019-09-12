Тверь избавили от пьянства и блуда, вылив с самолета на город 70 литров святой воды

В Твери в День трезвости 11 сентября состоялся традиционный крестный лет, в ходе которого священники полили город с самолета святой водой, сообщает Tvernews.ru.
Митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен и облетел Тверь с мощами святых. На борту самолета помимо священнослужителей находилась семейная пара, в которой, как утверждается, мужчина чудом исцелился от пьянства.
"Вместе с иконой мы летаем над Тверью с 2006 года, это уже городская реликвия", – рассказал председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" Александр Горячев.
Священнослужители погрузили в самолет 70 литров освященной специальным чином святой воды.
На слова, что многие смеются над таким мероприятием, отец Александр сказал: "Смейтесь – смех продлевает жизнь. Только в чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем – перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить – это вызывает смех? Пускай смеются – а мы будем свое дело делать".
Первый День трезвости в России был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки, прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.
Комментарии
А кто оплачивал сие мероприятие?
70 литров святой воды это мало, надо 2400 литров
кто нибудь, позвоните Илону Маску lol
Боже! Почему ты терпишь это богохульство?
Крестный , простите, что? ЛЁТ? А где у святых старцев, или в Ветхом, или в Новом завете упоминание про ЛЁТ? Хотя, в Евангелии есть эпизод, где Иисуса Иосифовича Плотникова Сатана вознёс на крышу Храма Иерусалимского... но было ли это ЛЁТОМ???
Для этих целей лучше бы подошла графитовая пыль из активной зоны ))
12:59, вы посмотрите на то, что происходит в нашем мире! Есть ли после этого сомнения, что справедливый и добрый бог существует?
12.09.2019 13:09
- гость -
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Сомнений нет, что Он существует, но своими делами мы перечёркиваем всё доброе, что Он нам даёт.
Теперь заживут!