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Тверь избавили от пьянства и блуда, вылив с самолета на город 70 литров святой воды

, ИА "Амител"
Митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен и облетел город с мощами святых

В Твери в День трезвости 11 сентября состоялся традиционный крестный лет, в ходе которого священники полили город с самолета святой водой, сообщает Tvernews.ru.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен и облетел Тверь с мощами святых. На борту самолета помимо священнослужителей находилась семейная пара, в которой, как утверждается, мужчина чудом исцелился от пьянства.

"Вместе с иконой мы летаем над Тверью с 2006 года, это уже городская реликвия", – рассказал председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" Александр Горячев.

Священнослужители погрузили в самолет 70 литров освященной специальным чином святой воды. 

На слова, что многие смеются над таким мероприятием, отец Александр сказал: "Смейтесь – смех продлевает жизнь. Только в чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем – перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить – это вызывает смех? Пускай смеются – а мы будем свое дело делать". 

Первый День трезвости в России был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки, прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.09.2019 12:30
- гость -

А кто оплачивал сие мероприятие?

12.09.2019 12:39
- гость -

70 литров святой воды это мало, надо 2400 литров

12.09.2019 12:57
-гость-

кто нибудь, позвоните Илону Маску lol

12.09.2019 12:59
- гость -

Боже! Почему ты терпишь это богохульство?

12.09.2019 13:02
Митенька ржевский

Крестный , простите, что? ЛЁТ? А где у святых старцев, или в Ветхом, или в Новом завете упоминание про ЛЁТ? Хотя, в Евангелии есть эпизод, где Иисуса Иосифовича Плотникова Сатана вознёс на крышу Храма Иерусалимского... но было ли это ЛЁТОМ???

12.09.2019 13:05
- гость -

Для этих целей лучше бы подошла графитовая пыль из активной зоны ))

12.09.2019 13:09
- гость -

12:59, вы посмотрите на то, что происходит в нашем мире! Есть ли после этого сомнения, что справедливый и добрый бог существует?

12.09.2019 13:11
Митенька ржевский

12.09.2019 13:09
- гость -
***
Сомнений нет, что Он существует, но своими делами мы перечёркиваем всё доброе, что Он нам даёт.

12.09.2019 13:12
- гость -

Теперь заживут!

12.09.2019 13:24
- гость -

Новости из России, как записки из сумасшедшего дома - сплошной бред

12.09.2019 13:28
- гость -

12.09.2019 13:24
- гость -
Новости из России, как записки из сумасшедшего дома - сплошной бред
-----
А тебе какие новости нужны? Взрывы, теракты и пожары?
Видишь, люди стараются хоть чем-то помочь другим людям, разве они сумасшедшие?

12.09.2019 13:33
разбираюсь

Тверь - потемкинская деревня

12.09.2019 13:36
Митенька ржевский

Видишь, люди стараются хоть чем-то помочь другим людям, разве они сумасшедшие?
****
Ещё какие, просто-таки хрестоматийные. Воду они льют... помощнички. Гребут миллиарды рублей беспошлинно и бесконтрольно, у бабок последние гроши выклянчивают, торгуют в Храмах! Да если бы Изя ещё раз бы на Землю пришёл, он бы ужаснулся! А так каждый полоумный может воды вылить...

12.09.2019 13:47
Я

12.09.2019 13:36
Митенька ржевский
В вашей украинской церкви дела похлеще будут!

12.09.2019 13:52
- гость -

Воооооот они бесы полезли то, ну как можно пройти мимо не написав ничего. Один Ржевский только 3 раза опакастился.

12.09.2019 13:52
- гость -

Господа, успокойтесь! Христианство придумал не Иисус!

12.09.2019 13:57
-гость-

-гость- 13:28, вы вообще в курсе какой век то на дворе?

12.09.2019 14:31
Митенька ржевский

12.09.2019 13:47
Я
***
Где я и где Украина? Выдыхай, бобёр...

12.09.2019 14:34
Митенька ржевский

12.09.2019 13:52
- гость -
***
А Вам не кажется, что бес очень неплохо маскируется под истинно верующего, а гору сдвинуть не может, ибо бес? И поклоняются некотрые не Богу, а Моммоне? А иначе ездили бы на осликах ворованных, как это делал один еврейский юноша, а не на крузаках да лексусах по 5 да по 7 миллионов рублей.

12.09.2019 14:35
- гость -

Митенька ржевский
Сомнений нет, что Он существует

Если он и сушествует, то он не справедливый, добрый и всемогущий. Посмотрите вокруг. Много вы добра и справедливости наблюдаете? Мог бы всемогущий это решить? Очевидно, же либо он добрый и справедливый, но при этом не всемогущий, ну или всемогущий но не добрый и не справедливый, ну а может он линивый и ему на всё плевать, ну или его совсем нет.

12.09.2019 14:36
Я

12.09.2019 14:31
Митенька ржевский

Так я и говорю, что с Незалежной! По разговору видно!

12.09.2019 14:42
Митенька ржевский

12.09.2019 14:35
- гость -
***
Сложно сказать, ЧТО есть Бог. И насколько к Нему применимы человеческие понятия.

12.09.2019 14:43
- гость -

Я, а по вам видно, что вы большой почитатель дуроскопа.

12.09.2019 14:44
Митенька ржевский

12.09.2019 14:36
Я
****
Из тебя разведчик- как из навоза пуля. Во-первых, я русский на 100%, во-вторых я в Барнауле, а вна Украдине был последний раз в 1985 году.

12.09.2019 14:49
Митенька ржевский

Кстати, насчёт Украины.... есть такой писатель из Харькова, точнее, их двое соавторов, Г.Л. Олди (Громов и Ладыженский), а у них есть книга "Армагеддон был вчера"... настоятельно реклмендую прочитать, там предсказано всё то, что творится между нашими странами и как всякая нечисть обрела силу над миром... на бытовом уровне- хочешь, чтобы газ был, сотвори молитву и используй специальную одноразовую икону...

12.09.2019 14:58
- гость -

Если бы просто толстозадых выкинули из самолета - толку было бы больше.

12.09.2019 14:59
- гость -

Чувак ещё и русский не знает - путает реликвию с традицией.

12.09.2019 15:20
Митенька ржевский

12.09.2019 14:59
- гость -
***
Это он про самолёт

12.09.2019 15:31
Митенька ржевский

А мне вот что-то интересно стало: а у святой воды есть радиус поражения нечисти? Ну вот, к примеру- вот сюда капелька упала и все алкаши разом исцелились, а правее 2 метра вода уже не действует, т.е. нужен прямой контакт?
Просто у меня в жизни была ситуация, когда один барнаульский полубандит банкир купил магазин и позвал попа, освятить помещения (оно понятно- после хлебного магазина перед тем как сделать там вино-водочный надо освятить)... ну в общем поп давай размахивать своим помазком и мощной такой струёй воды он попадает по лицу одному парню, который был до того момента закодированным от алкоголя и держался в трезвости лет 5.... через некоторое время этот парень начинает так закладывать, что э-ге-ге!
Вот я и думаю... дело в том, что струя была мощная, овердозная, али потому что просто совпало?

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