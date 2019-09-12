Тверь избавили от пьянства и блуда, вылив с самолета на город 70 литров святой воды

В Твери в День трезвости 11 сентября состоялся традиционный крестный лет, в ходе которого священники полили город с самолета святой водой, сообщает Tvernews.ru.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен и облетел Тверь с мощами святых. На борту самолета помимо священнослужителей находилась семейная пара, в которой, как утверждается, мужчина чудом исцелился от пьянства.

"Вместе с иконой мы летаем над Тверью с 2006 года, это уже городская реликвия", – рассказал председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" Александр Горячев.

Священнослужители погрузили в самолет 70 литров освященной специальным чином святой воды.

На слова, что многие смеются над таким мероприятием, отец Александр сказал: "Смейтесь – смех продлевает жизнь. Только в чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем – перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить – это вызывает смех? Пускай смеются – а мы будем свое дело делать".

Первый День трезвости в России был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки, прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.