Тверь избавили от пьянства и блуда, вылив с самолета на город 70 литров святой воды

В Твери в День трезвости 11 сентября состоялся традиционный крестный лет, в ходе которого священники полили город с самолета святой водой, сообщает Tvernews.ru.
Митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен и облетел Тверь с мощами святых. На борту самолета помимо священнослужителей находилась семейная пара, в которой, как утверждается, мужчина чудом исцелился от пьянства.
"Вместе с иконой мы летаем над Тверью с 2006 года, это уже городская реликвия", – рассказал председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" Александр Горячев.
Священнослужители погрузили в самолет 70 литров освященной специальным чином святой воды.
На слова, что многие смеются над таким мероприятием, отец Александр сказал: "Смейтесь – смех продлевает жизнь. Только в чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем – перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить – это вызывает смех? Пускай смеются – а мы будем свое дело делать".
Первый День трезвости в России был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки, прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.
Комментарии
А кто оплачивал сие мероприятие?
70 литров святой воды это мало, надо 2400 литров
кто нибудь, позвоните Илону Маску lol
Боже! Почему ты терпишь это богохульство?
Крестный , простите, что? ЛЁТ? А где у святых старцев, или в Ветхом, или в Новом завете упоминание про ЛЁТ? Хотя, в Евангелии есть эпизод, где Иисуса Иосифовича Плотникова Сатана вознёс на крышу Храма Иерусалимского... но было ли это ЛЁТОМ???
Для этих целей лучше бы подошла графитовая пыль из активной зоны ))
12:59, вы посмотрите на то, что происходит в нашем мире! Есть ли после этого сомнения, что справедливый и добрый бог существует?
12.09.2019 13:09
- гость -
***
Сомнений нет, что Он существует, но своими делами мы перечёркиваем всё доброе, что Он нам даёт.
Теперь заживут!
Новости из России, как записки из сумасшедшего дома - сплошной бред
12.09.2019 13:24
- гость -
Новости из России, как записки из сумасшедшего дома - сплошной бред
-----
А тебе какие новости нужны? Взрывы, теракты и пожары?
Видишь, люди стараются хоть чем-то помочь другим людям, разве они сумасшедшие?
Тверь - потемкинская деревня
Видишь, люди стараются хоть чем-то помочь другим людям, разве они сумасшедшие?
****
Ещё какие, просто-таки хрестоматийные. Воду они льют... помощнички. Гребут миллиарды рублей беспошлинно и бесконтрольно, у бабок последние гроши выклянчивают, торгуют в Храмах! Да если бы Изя ещё раз бы на Землю пришёл, он бы ужаснулся! А так каждый полоумный может воды вылить...
12.09.2019 13:36
Митенька ржевский
В вашей украинской церкви дела похлеще будут!
Воооооот они бесы полезли то, ну как можно пройти мимо не написав ничего. Один Ржевский только 3 раза опакастился.
Господа, успокойтесь! Христианство придумал не Иисус!
-гость- 13:28, вы вообще в курсе какой век то на дворе?
12.09.2019 13:47
Я
***
Где я и где Украина? Выдыхай, бобёр...
12.09.2019 13:52
- гость -
***
А Вам не кажется, что бес очень неплохо маскируется под истинно верующего, а гору сдвинуть не может, ибо бес? И поклоняются некотрые не Богу, а Моммоне? А иначе ездили бы на осликах ворованных, как это делал один еврейский юноша, а не на крузаках да лексусах по 5 да по 7 миллионов рублей.
Митенька ржевский
Сомнений нет, что Он существует
Если он и сушествует, то он не справедливый, добрый и всемогущий. Посмотрите вокруг. Много вы добра и справедливости наблюдаете? Мог бы всемогущий это решить? Очевидно, же либо он добрый и справедливый, но при этом не всемогущий, ну или всемогущий но не добрый и не справедливый, ну а может он линивый и ему на всё плевать, ну или его совсем нет.
12.09.2019 14:31
Митенька ржевский
Так я и говорю, что с Незалежной! По разговору видно!
12.09.2019 14:35
- гость -
***
Сложно сказать, ЧТО есть Бог. И насколько к Нему применимы человеческие понятия.
Я, а по вам видно, что вы большой почитатель дуроскопа.
12.09.2019 14:36
Я
****
Из тебя разведчик- как из навоза пуля. Во-первых, я русский на 100%, во-вторых я в Барнауле, а вна Украдине был последний раз в 1985 году.
Кстати, насчёт Украины.... есть такой писатель из Харькова, точнее, их двое соавторов, Г.Л. Олди (Громов и Ладыженский), а у них есть книга "Армагеддон был вчера"... настоятельно реклмендую прочитать, там предсказано всё то, что творится между нашими странами и как всякая нечисть обрела силу над миром... на бытовом уровне- хочешь, чтобы газ был, сотвори молитву и используй специальную одноразовую икону...
Если бы просто толстозадых выкинули из самолета - толку было бы больше.
Чувак ещё и русский не знает - путает реликвию с традицией.
12.09.2019 14:59
- гость -
***
Это он про самолёт
А мне вот что-то интересно стало: а у святой воды есть радиус поражения нечисти? Ну вот, к примеру- вот сюда капелька упала и все алкаши разом исцелились, а правее 2 метра вода уже не действует, т.е. нужен прямой контакт?
Просто у меня в жизни была ситуация, когда один барнаульский полубандит банкир купил магазин и позвал попа, освятить помещения (оно понятно- после хлебного магазина перед тем как сделать там вино-водочный надо освятить)... ну в общем поп давай размахивать своим помазком и мощной такой струёй воды он попадает по лицу одному парню, который был до того момента закодированным от алкоголя и держался в трезвости лет 5.... через некоторое время этот парень начинает так закладывать, что э-ге-ге!
Вот я и думаю... дело в том, что струя была мощная, овердозная, али потому что просто совпало?