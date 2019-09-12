Трехэтажную квартиру с тремя туалетами продают в Барнауле за 5,7 млн рублей

Трехэтажную квартиру площадью 193 кв. метра выставили на продажу в Барнауле, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Шестикомнатная квартира находится в одном из первых монолитных домов города по улице Антона Петрова, 235Б, на пересечении с ул. Попова. Жилье занимает 5, 6 и 7 уровни семиэтажной блок-секции.

В квартире три санузла – по одному на этаже. Также с каждого уровня есть отдельный выход на лестничную площадку, поскольку квартиру сделали из трех. Продавец отмечает, что это позволит новым собственникам разделить жилье на три отдельные территории, если демонтировать связующие лестницы.

Квартира продается за 5,7 млн рублей. Причем, как пишет портал, цена значительно снижена. В настоящее время в этом же доме есть порядка десяти различных предложений, среди которых даже трехкомнатная одноуровневая квартира 100 "квадратов" оценивается в 6,3 млн рублей.