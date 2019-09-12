Тысяча барнаульцев останутся без горячей воды в пятницу 13-го

С 13 сентября в Барнауле временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на срок от пяти до десяти дней для тысячи жителей Железнодорожного района, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Под кратковременное отключение горячей воды попадают:

с 9:00 13 сентября до 17:00 18 сентября – жители многоквартирного дома на ул. Союза Республик, 44;

с 9:00 16 сентября до 17:00 26 сентября – жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111 и 136, ул. Шевченко, 144а и в пер. Революционном, 120а.

Также продолжаются работы на ранее заявленных участках Октябрьского, Центрального и Индустриального районов Барнаула:

по 15 сентября включительно горячая вода отключена в больнице на ул. Суворова, 13;

до 9:00 17 сентября – в 13 многоквартирных домах, больнице и трех административных зданиях на улицах Короленко, Никитина и Гоголя;

до 17:00 16 сентября – в семи многоквартирных домах и одном детском саду на улицах Беляева и Чудненко.

Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 2 667 барнаульцев.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакого знака – ресурс исправно подается. Если же горячей воды по какой-то причине нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан, отмечают в СГК.