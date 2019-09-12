Жительница Барнаула накупила техники в кредит, предоставив ложные документы

В Барнауле полицейские задержали местную жительницу, оформившую кредит для покупки бытовой техники, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Подозреваемая 1987 года рождения предоставила заведомо ложные документы и сведения, и оформила кредит на покупку бытовой техники", – рассказали в ведомстве.

По словам самой покупательницы, технику она продала неизвестным, а деньги потратила на собственные нужды.

В ведомстве уточнили, что банку был нанесен ущерб на сумму около 73 тыс. рублей.

Женщина признала свою вину. Возбуждено уголовное дело.