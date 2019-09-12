Жительница Барнаула накупила техники в кредит, предоставив ложные документы

В Барнауле полицейские задержали местную жительницу, оформившую кредит для покупки бытовой техники, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Подозреваемая 1987 года рождения предоставила заведомо ложные документы и сведения, и оформила кредит на покупку бытовой техники", – рассказали в ведомстве.
По словам самой покупательницы, технику она продала неизвестным, а деньги потратила на собственные нужды.
В ведомстве уточнили, что банку был нанесен ущерб на сумму около 73 тыс. рублей.
Женщина признала свою вину. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Пока одни воруют миллионами и миллиардами, на это закрывают глаза или назначают штрафы. А вот за 73 тысячи сразу уголовное дело.
ЭТО РОССИЯ !!!
и ведь не лень ей было из-за 73 тыс рублей связываться с правосудием...