Алтайские волонтеры-медики научат способам оказания первой помощи

Региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" 15 сентября проведет в ТРЦ "Пионер" акцию "Помоги первым!", приуроченную к Всемирному дню оказания первой медицинской помощи.

"Присоединиться к мероприятию по обучению алгоритмам оказания первой медицинской помощи сможет любой желающий", – сообщили в организации.

Акция направлена на профилактику бытового травматизма и формирование ответственного отношения к своему здоровью.

По словам организаторов, полученные знания и навыки позволят не растеряться в критической ситуации и помочь пострадавшему до приезда медиков.

Всем желающим расскажут о способах оказания первой помощи при остановке сердца, кровотечениях, инородном теле в дыхательных путях, ожогах, отравлениях, а также научат накладывать шины при травмах рук и ног.

Организаторами акции выступает региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" при поддержке Алтайского центра развития добровольчества в партнерстве с ТРЦ "Пионер".

Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий – одно из основных направлений деятельности ВОД "Волонтеры-медики", в котором заняты 3,5 тыс. добровольцев. Ежегодно волонтеры-медики сопровождают более 2,5 тыс. спортивных и массовых мероприятий по всей России.