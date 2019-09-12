Россиянам придется заплатить за выход из новой системы накопительных пенсий

Участник новой накопительной пенсионной системы сможет выйти из нее, заплатив подоходный налог с направленной на пенсионное накопление суммы, на которую ранее распространялся налоговый вычет, сообщает RNS со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

"Мы предлагаем разрешить забрать это из этих пенсионных сбережений своих. Если человек бы просто копил на свою какую-нибудь тяжелую ситуацию, он и налог платил бы, и копил после налога, здесь мы разрешаем копить до налога. Соответственно, если человек забирает и хочет использовать эти деньги не на пенсию, значит налог, который не был уплачен, должен быть уплачен", – пояснил Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

Подоходный налог предлагается взимать с суммы, с которой налоговый вычет был представлен. Моисеев подчеркнул, что если "человек получил налоговый вычет на сумму своих взносов в пределах 6% от зарплаты", то "с этой суммы налог должен быть уплачен".

Ранее сообщалось, что новая накопительная пенсионная система пока еще носит предварительное название – гарантированный пенсионный продукт (ГПП).

Законопроект о новой системе добровольных накоплений разработал Минфин. Основная цель – создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан. Предполагается, что россиян придется также простимулировать для самостоятельного формирования таких накоплений. Кроме того, работодатели смогут развивать корпоративные пенсионные программы.

Ранее в России была разработана концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой накопления стали бы собственностью граждан. Стартовым капиталом, согласно концепции, могли бы стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

Запустить ИПК планировалось с 2020 года. Однако накануне Моисеев заявил, что Минфин совместно с ЦБ вскоре представят новую модель формирования пенсионных накоплений, которая, кроме всего, еще и сменит название. Таким образом появился новый продукт – ГПП.