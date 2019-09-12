Россиянам придется заплатить за выход из новой системы накопительных пенсий

Участник новой накопительной пенсионной системы сможет выйти из нее, заплатив подоходный налог с направленной на пенсионное накопление суммы, на которую ранее распространялся налоговый вычет, сообщает RNS со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
"Мы предлагаем разрешить забрать это из этих пенсионных сбережений своих. Если человек бы просто копил на свою какую-нибудь тяжелую ситуацию, он и налог платил бы, и копил после налога, здесь мы разрешаем копить до налога. Соответственно, если человек забирает и хочет использовать эти деньги не на пенсию, значит налог, который не был уплачен, должен быть уплачен", – пояснил Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.
Подоходный налог предлагается взимать с суммы, с которой налоговый вычет был представлен. Моисеев подчеркнул, что если "человек получил налоговый вычет на сумму своих взносов в пределах 6% от зарплаты", то "с этой суммы налог должен быть уплачен".
Ранее сообщалось, что новая накопительная пенсионная система пока еще носит предварительное название – гарантированный пенсионный продукт (ГПП).
Законопроект о новой системе добровольных накоплений разработал Минфин. Основная цель – создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан. Предполагается, что россиян придется также простимулировать для самостоятельного формирования таких накоплений. Кроме того, работодатели смогут развивать корпоративные пенсионные программы.
Ранее в России была разработана концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой накопления стали бы собственностью граждан. Стартовым капиталом, согласно концепции, могли бы стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.
Запустить ИПК планировалось с 2020 года. Однако накануне Моисеев заявил, что Минфин совместно с ЦБ вскоре представят новую модель формирования пенсионных накоплений, которая, кроме всего, еще и сменит название. Таким образом появился новый продукт – ГПП.
Комментарии
Мы разрешаем в порядке специальной ситуации, предлагаем разрешить забрать это из этих пенсионных сбережений своих.
Это он на каком языке разговаривает? Где их, таких косноязычных, берут? Такое ощущение, что наши чиновники вообще нормально разговаривать не умеют.
"Предполагается, что россиян придется также простимулировать"
В народе эту систему уже называют - налог на зарплату.
я правильно поняла? если я захочу забрать СВОИ деньги, перечисленные с МОЕЙ зарплаты, этой суммой пользовались все кому не лень, строя дворцы, то мне придётся заплатить налоги????? а у вас есть специальный крем для лица?
так им росиянцам. с паршивой овцы хоть шерсти клок
верчу ..кручу..обмануть хочу...
Что то мне кажется меня до пенсии еще не на раз простимулируют....
Ситуация предельно проста. Население вымирает, способных работать всё меньше и меньше. Пенсионеров по возрасту более 1/3 от населения страны. Благодаря нашей "развитой" медицине всё больше людей становятся инвалидами. И кто им платить будет? Олигархи?
проголосовали 8 сентября? молодцы! вот результат
ждем еще год
до следующих выборов
не ошибитесь при голосовании в следующий раз!
12.09.2019 16:32
- гость -
Не ошибемся! И ты не подкачай!
16:32, какие голосования и выборы? Напомните мне 9 мая 1945 было голосование же и люди проголосовали против захватчика, они развернулись и ушли, так?
Вход - рубль, выход - два?
как в басни Крылова,ни чего не изменилось,готовят наших чиновников в РАНХиГСе,только видно учат там как взятки брать.
17:18, причём тут басня Крылова? Есть вертикаль. Есть режим. Есть путинизм.