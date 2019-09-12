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"Террористы" попросили продукты и выдвинули неприемлемые политические требования

, ИА "Амител"
На Алтае подвели итоги антитеррористических учений, в ходе которых отработано взаимодействие нескольких ведомств
В Горняке отработали две контртеррористические операций / Фото: russianpulse.ru

В Горняке отработали две контртеррористические операций / Фото: russianpulse.ru

В Алтайском крае с 9 по 10 сентября проходило масштабное командно-штабное учение по пресечению террористической угрозы, сообщили в региональной ФСБ.

"Отработка осуществлялась в условиях максимально приближенных к действительности и в режиме реального времени, на основании непрерывно поступающих новых вводных", — рассказали в ведомстве.

Учения проходили на производственном участке №1 ОА "Алтайвзрывпром" и в здании ДК им.Николая Островского. Выполнялись различные задачи: от блокирования захваченных территорий, освобождения "заложников", оказания им медицинской и психологической помощи до, обезвреживания "взрывных устройств" и штурма "террористов".

Согласно легенде, утром вооруженная автоматическим оружием группа людей протаранила на грузовом автомобиле ограждение территории "Алтайвзрывпрома" и "устранив" сотрудников охраны захватила склады взрывчатых веществ. Вторая группа проникла в культурно-досуговый центр и "заминировала" здание. Также была "уничтожена" вышка сотовой связи.

В ходе переговоров "террористы" пытались навязать свои условия. Причем помимо продуктов, лекарств и автомобиля они выдвинули и неприемлемые политические требования.

Силовикам пришлось отрабатывать действия при проведении одновременно двух контртеррористических операций на территории одного небольшого города. По оценке руководителя оперативного штаба в Алтайском крае, участники показали необходимый уровень подготовки. По выявленным недочетам будет проведена соответствующая работа для их исправления.

В антитеррористическом учении приняли участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, СУ СК России, УФНС ВНГ России, ЦССИ ФСО России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, органы местного самоуправления. Всего было задействовано более 185 человек и не менее 25 единиц техники.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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