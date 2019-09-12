Коллекцию часов на 23 млн рублей украли у футболиста сборной России

Футболист "Краснодара" и форвард сборной России бразилец Ари стал жертвой грабителя, который вынес из дома спортсмена 12 наручных часов общей стоимостью 23 млн рублей, сообщает МВД России.

Злоумышленник, проникший в дом через окно, уже задержан – им оказался житель Краснодара, который ранее уже совершал грабежи.

"Несколько украденных часов задержанный успел продать, а другие спрятал в подвале заброшенного строения. Похищенное имущество изъято и передано законному владельцу", – сообщили в ведомстве.

Ари в июле 2018 года получил российское гражданство, за сборную России он дебютировал 15 ноября 2018 года в товарищеском матче против Германии. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел пять матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ари выступает в российском чемпионате с 2010 года. Первым клубом бразильца стал столичный "Спартак". С 2013 года выступает за "Краснодар". В сезоне 2017/2018 он играл в "Локомотиве" на правах аренды и стал победителем РПЛ. Ари неоднократно говорил о готовности выступать за сборную России.