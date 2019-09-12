"Сазаняо весом 15,400": алтайский рыбак поймал на картошку гигантского сазана

Алтайский рыбак похвастался пойманным сазаном / Фото: vk.com/barneos22

Алтайский рыбак поймал гигантского сазана в озере, название которого предпочел не указывать, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Шок-контент. Сазаняо весом 15,400. Пойман на кружки, на резаный полувареный картофель. Сорок минут не мог его догнать", – рассказал Дмитрий в группе в соцсети, где рыбаки хвастаются своими уловами.

Название озера и место дислокации мужчина называть не стал, чтобы не набежали конкуренты.

Накануне другой рыбак опубликовал снимки со щукой, выловленной в Павловском районе Алтайского края. "Вот это рыбища! И такие монстры в Оби у нас живут", – написал он. Впрочем, по весу щука немного проигрывает сазану. Она потянула на 13,7 кг.