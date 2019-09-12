Возбуждено дело в отношении опекунши, истязавшей на Алтае приемных детей

СК сообщил о возбуждении уголовного дело в отношении жительницы Алтайского края, которая, являясь опекуном, истязала своих приемных детей. Вчера в ведомстве рассказывали о проведении проверки в отношении нее.

"С июня 2016 по сентябрь 2019 года в одном из сел Залесовского района женщина-опекун систематически истязала двух приемных детей — брата и сестру 2006 и 2007 года рождения", — рассказали в ведомстве.

Помимо физического насилия к детям применялось и психологическое давление. Мальчик с девочкой постоянно находились в страхе перед наказанием за любой незначительный повод.

Всего под опекой у женщины находились трое несовершеннолетних детей. В настоящее время дети изъяты из опекаемой семьи.

В СК подчеркнули, что кроме установления всех обстоятельств происходившего будет дана и оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства, в чьи обязанности входит надзор за семьями, воспитывающими детей, находящихся под опекой. Расследование уголовного дела продолжается.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Истязание", а именно — "причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего".