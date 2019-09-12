Число больных алкоголизмом в России снизилось на 37,5% за 10 лет

В РФ за 10 лет число пациентов, которым ставят диагноз "алкоголизм", сократилось на 37,5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексея Киселева-Романова.
"За 10 лет у нас есть однозначные свидетельства того, что государственная политика в этой области эффективна", – заявил Киселев-Романов.
Сейчас данное заболевание зафиксировано у 1,3 млн россиян, в то время как десятилетием ранее – у 2,08 млн, утверждает представитель Министерства здравоохранения.
Также было зафиксировано резкое снижение заболеваемости алкогольными психозами – количество таких впервые поставленных диагнозов снизилось с 80,35 до 32 случаев на 100 тысяч человек.
Вдвое меньше стала и смертность от отравления спиртным. Она упала с 16,9 до 7,5 человека на 100 тысяч населения.
Комментарии
Статистика дело тонкое, у меня другие данные, я по сторонам смотрю, алкашей море, причём молодежи много....
Вот именно молодежь.
Это смотря как считать! Несли слева направо, то один результат, а если сначала за скобками а потом делить...
Дело по сути не в статистике. Пустил беса в свой организм - живи и бойся, он свое дело сделает.
Пить спиртное это не по русски. Это нам привили. Пьют те кто не знают настоящую историю Руси.
Короче, русские, будьте русскими! учите ВсеяСветную Грамоту для начала.
Сейчас данное заболевание зафиксировано у 1,3 млн россиян, в то время как десятилетием ранее – у 2,08 млн, утверждает представитель министерства здравоохранения.
как-никак дает о себе знать добровольное информационное согласие на оказание психологической помощи в наркодинспансере )))
"Сейчас данное заболевание зафиксировано у 1,3 млн россиян" как они фиксируют? Вот я, например, бухаю часто - вхожу в этот 1,3млн?
Пьют те кто не знают настоящую историю Руси.
а-то, те кто знает настоящую историю Руси употребляет сушенные мухоморы )))
Вот я, например, бухаю часто - вхожу в этот 1,3млн?
ежели соизволишь сходить к психиатру и заявшь свое желание полечиться от алкоголизма - то войдешь
а так это только те кто предстовляет непосредственную опасность для своей жизни и жизни окружающих, ну и те кто добровольно сдался...
Чтобы иметь диагноз алкоголизм нужно добровольно прийти лечиться к наркологу. Большая же часть алкоголиков отрицает, что они больны. Так что эта статистика не более чем цифра на бумаге.
Может все проще . Все умерли от цирроза и рака ?
Посмотрите, что берёт народ в продуктовых магазинах. В каждой пятой корзинке алкоголь, а нам заявляют, что в стране меньше 1% алкоголиков.