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Число больных алкоголизмом в России снизилось на 37,5% за 10 лет

, ИА "Амител"
В Минздраве уверены, что это свидетельствует об эффективной антиалкогольной стратегии
Фото: из архива Amic.ru

Фото: из архива Amic.ru

В РФ за 10 лет число пациентов, которым ставят диагноз "алкоголизм", сократилось на 37,5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексея Киселева-Романова.

"За 10 лет у нас есть однозначные свидетельства того, что государственная политика в этой области эффективна", – заявил Киселев-Романов.

Сейчас данное заболевание зафиксировано у 1,3 млн россиян, в то время как десятилетием ранее – у 2,08 млн, утверждает представитель Министерства здравоохранения.

Также было зафиксировано резкое снижение заболеваемости алкогольными психозами – количество таких впервые поставленных диагнозов снизилось с 80,35 до 32 случаев на 100 тысяч человек.

Вдвое меньше стала и смертность от отравления спиртным. Она упала с 16,9 до 7,5 человека на 100 тысяч населения.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.09.2019 09:03
Медведь-шатун

Статистика дело тонкое, у меня другие данные, я по сторонам смотрю, алкашей море, причём молодежи много....

12.09.2019 09:04
- гость -

Вот именно молодежь.

12.09.2019 09:09
- гость -

Это смотря как считать! Несли слева направо, то один результат, а если сначала за скобками а потом делить...
Дело по сути не в статистике. Пустил беса в свой организм - живи и бойся, он свое дело сделает.
Пить спиртное это не по русски. Это нам привили. Пьют те кто не знают настоящую историю Руси.
Короче, русские, будьте русскими! учите ВсеяСветную Грамоту для начала.

12.09.2019 09:13
- гость -

Сейчас данное заболевание зафиксировано у 1,3 млн россиян, в то время как десятилетием ранее – у 2,08 млн, утверждает представитель министерства здравоохранения.

как-никак дает о себе знать добровольное информационное согласие на оказание психологической помощи в наркодинспансере )))

12.09.2019 09:15
- гость -

"Сейчас данное заболевание зафиксировано у 1,3 млн россиян" как они фиксируют? Вот я, например, бухаю часто - вхожу в этот 1,3млн?

12.09.2019 09:15
- гость -

Пьют те кто не знают настоящую историю Руси.

а-то, те кто знает настоящую историю Руси употребляет сушенные мухоморы )))

12.09.2019 09:18
- гость -

Вот я, например, бухаю часто - вхожу в этот 1,3млн?

ежели соизволишь сходить к психиатру и заявшь свое желание полечиться от алкоголизма - то войдешь

а так это только те кто предстовляет непосредственную опасность для своей жизни и жизни окружающих, ну и те кто добровольно сдался...

12.09.2019 09:18
- гость -

Чтобы иметь диагноз алкоголизм нужно добровольно прийти лечиться к наркологу. Большая же часть алкоголиков отрицает, что они больны. Так что эта статистика не более чем цифра на бумаге.

12.09.2019 09:26
- гость -

Может все проще . Все умерли от цирроза и рака ?

12.09.2019 09:29
- гость -

Посмотрите, что берёт народ в продуктовых магазинах. В каждой пятой корзинке алкоголь, а нам заявляют, что в стране меньше 1% алкоголиков.

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