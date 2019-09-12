Число больных алкоголизмом в России снизилось на 37,5% за 10 лет

В РФ за 10 лет число пациентов, которым ставят диагноз "алкоголизм", сократилось на 37,5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексея Киселева-Романова.

"За 10 лет у нас есть однозначные свидетельства того, что государственная политика в этой области эффективна", – заявил Киселев-Романов.

Сейчас данное заболевание зафиксировано у 1,3 млн россиян, в то время как десятилетием ранее – у 2,08 млн, утверждает представитель Министерства здравоохранения.

Также было зафиксировано резкое снижение заболеваемости алкогольными психозами – количество таких впервые поставленных диагнозов снизилось с 80,35 до 32 случаев на 100 тысяч человек.

Вдвое меньше стала и смертность от отравления спиртным. Она упала с 16,9 до 7,5 человека на 100 тысяч населения.