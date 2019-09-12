Счетная палата выявила нарушения бюджета на 426,2 млрд рублей

Счетная палата РФ выявила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств в 2018 году на сумму в 426,2 млрд рублей, следует из заключения ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год. В сравнении с 2017 годом общая сумма снизилась на 121,1 млрд рублей (22,1%).

Общую можно условно разбить на пять направлений. Так, 73,6 млрд рублей выявлено в качестве нарушений при использовании средств бюджета и оказании услуг населению, 18,7 млрд рублей – при осуществлении госзакупок, 309 млрд рублей – при бухгалтерском учете,

9,2 млрд рублей – при использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата. Еще 16,5 млрд рублей – отнесены к категории иных нарушений.

Счетной палате удалось вернуть 75,6 млрд рублей, в том числе 49,9 млрд рублей в виде нефинансовых активов, 25,7 млрд – финансовых активов и 26,5 млрд – обязательств.