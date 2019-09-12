"Нельзя просто так всем раздать": Медведев рассказал о борьбе с бедностью

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе передачи "Диалог" на канале "Россия 24" вновь затронул тему бедности.
По его словам, перед российскими властями стоит сложная задача снизить количество бедных граждан до 6,6%. И именно в этом направлении следует прилагать максимальные усилия, считает Медведев.
Он уточнил, что поддержка должна быть адресной. В противном случае размер помощи окажется слишком низким.
"Дело в том, что если просто так раздать, то мы, скорее всего, поможем, во-первых, тем, кому особо и помогать не надо, а с другой стороны, те, кто реально нуждается в помощи, получат очень немного", – объяснил премьер-министр (цитата по РИА "Новости").
В числе социальных групп, больше всего нуждающихся в материальной помощи, Медведев назвал пенсионеров, многодетные семьи и людей с тяжелыми заболеваниями.
Ранее аналогичную позицию выразил министр труда РФ Максим Топилин. Он заявил, что деньгами бедность не залить.
Напомним, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, составила 18,6 млн человек, или 12,7%. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель составлял 12,5%, в первом квартале 2019-го – 14,3%.
В IV квартале 2018 года уровень бедности составил 9,9% (в IV квартале 2017 года – 9,9%), в III квартале – 12,5% (13,1%), во II квартале – 12,5% (13,8%), в I квартале – 13,9% (15,0%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).
Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (как минимум до 6,5%).
Комментарии
конечно нельзя.... надо только своим раздавать ) чтобы харя треснула
Как же надоела эта показуха! С бедностью они не знают как бороться? Так всё очень просто! НДС для товаров типа крупы, хлеб и подобных должен быть отменён. Подоходный налог с лиц кто получает меньше 20000 рублей не брать. Все налоги и сборы на лекарства отменить.
человек случайно оказался в нужное время на нужном месте, а поэтому можно с умным видом нести полную хрень. Как же надоела эта Раша с ее беспробудной низостью и угодничеством.
Нельзя так просто взять и сделать зарплату учителям и врачам хотя бы на уровне силовиков. А выше - точно нельзя. Пусть лучше бедными остаются... С бедностью мы будем бороться дубинками и автозаками.
Предлагаю сделать так, чтобы не было миллиардеров в нашей нищей стране! Отменить офшоры! А там глядишь и бедные начнут исчезать, не в смысле помирать.
12.09.2019 10:14
- гость -
А НДС на упаковку, сырьё,оборудование, транспорт для производства этих товаров тоже отменить?
"Подоходный налог с лиц кто получает меньше 20000 рублей не брать. " Тогда у ВСЕХ официальная з/п будет 19 999р.