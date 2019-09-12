"Нельзя просто так всем раздать": Медведев рассказал о борьбе с бедностью

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе передачи "Диалог" на канале "Россия 24" вновь затронул тему бедности.

По его словам, перед российскими властями стоит сложная задача снизить количество бедных граждан до 6,6%. И именно в этом направлении следует прилагать максимальные усилия, считает Медведев.

Он уточнил, что поддержка должна быть адресной. В противном случае размер помощи окажется слишком низким.

"Дело в том, что если просто так раздать, то мы, скорее всего, поможем, во-первых, тем, кому особо и помогать не надо, а с другой стороны, те, кто реально нуждается в помощи, получат очень немного", – объяснил премьер-министр (цитата по РИА "Новости").

В числе социальных групп, больше всего нуждающихся в материальной помощи, Медведев назвал пенсионеров, многодетные семьи и людей с тяжелыми заболеваниями.

Ранее аналогичную позицию выразил министр труда РФ Максим Топилин. Он заявил, что деньгами бедность не залить.

Напомним, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, составила 18,6 млн человек, или 12,7%. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель составлял 12,5%, в первом квартале 2019-го – 14,3%.

В IV квартале 2018 года уровень бедности составил 9,9% (в IV квартале 2017 года – 9,9%), в III квартале – 12,5% (13,1%), во II квартале – 12,5% (13,8%), в I квартале – 13,9% (15,0%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).

Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (как минимум до 6,5%).