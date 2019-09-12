МРСК Сибири может перейти в управление СУЭК олигарха Мельниченко

Минэнерго России и другие ведомства обсуждают возможность передачи электросетевой компании "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (МРСК, входит в "Россети") в управление "Сибирской угольной энергетической компании". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский. Известно, что МРСК такое решение пока не поддерживает.

"В настоящий момент идут обсуждения в Министерстве энергетики и других органах. Пока не получили окончательного ответа", – сказал Рашевский.

С таким предложением компания российского бизнесмена Андрея Мельниченко обратилась в правительство. СУЭК владеет около 42% МРСК и является крупнейшим миноритарным акционером.

Рашевский добавил, что группа компаний, в которую входит СУЭК, "активно работает в электроэнергетике и видит общую нацеленность государственных отраслевых стратегий на привлечение частного капитала, на развитие партнерских отношений с частными компаниями".

Но, как сообщил в конце прошлого года глава МРСК Сибири Виталий Иванов, компания такую "консолидацию" не поддерживает.

МРСК Сибири была создана в 2005 году. Сегодня занимается передачей и распределением электроэнергии в республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Кемеровской и Омской областях.