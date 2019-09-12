МРСК Сибири может перейти в управление СУЭК олигарха Мельниченко

Минэнерго России и другие ведомства обсуждают возможность передачи электросетевой компании "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (МРСК, входит в "Россети") в управление "Сибирской угольной энергетической компании". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский. Известно, что МРСК такое решение пока не поддерживает.
"В настоящий момент идут обсуждения в Министерстве энергетики и других органах. Пока не получили окончательного ответа", – сказал Рашевский.
С таким предложением компания российского бизнесмена Андрея Мельниченко обратилась в правительство. СУЭК владеет около 42% МРСК и является крупнейшим миноритарным акционером.
Рашевский добавил, что группа компаний, в которую входит СУЭК, "активно работает в электроэнергетике и видит общую нацеленность государственных отраслевых стратегий на привлечение частного капитала, на развитие партнерских отношений с частными компаниями".
Но, как сообщил в конце прошлого года глава МРСК Сибири Виталий Иванов, компания такую "консолидацию" не поддерживает.
МРСК Сибири была создана в 2005 году. Сегодня занимается передачей и распределением электроэнергии в республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Кемеровской и Омской областях.
Комментарии
Ну а что, хорошая идея. Угольные разрезы уже его, ТЭЦы уже его, тепловые сети уже его, пусть и электрические сети его будут. Хотя может ему сразу всю страну продать?
падаем в какое-то средневековье
Раздербанили государственную РАО ЕЭС под предлогом убрать монополию и создать конкуренцию, разделить производство и доставку.
А теперь обратно создаём частную монополию?
ну вот ясненько в тарифах нехилое такое содержание зажравшейся жизни этого олигарха, так?
месный, нет, не так. Благодаря труду Андрея Игоревича в ваших домах тепло и светло. Без него вы бы в пещерах жили как неандертальцы
Ребята, надо помочь олигарху.
Совместными усилиями выведем его в топ миллиардеров!
Впрочем, никого не спросят.
12.09.2019 11:09
- гость
может всётаки вопреки?
месный +1500!
Дяденька Алллихарх закольцует свои активы и будет диктовать цены. И никакие РЭКи не смогут его удержать в росте тарифов, т.к. он сам определит свои затраты по кругу и + протащит их через Мацкву... а она деньги лююююбит, белокаменная-то!
А тарифчик скинут на потребителя. Давай плати!
Так со светом без этого хапуги как-то почти 100 лет жили.
месный, нет. Благодаря! Вот вам пример, как Андрей Игоревич спас Барнаул от аварий на тепловых сетях и холода.
Глупые людишки своими глупыми действиями поставили руководить глупцов и воров. В результате за много много лет деньги разворовали, а в ремонт тепловых сетей не вкладывали. И поняли горе руководители, что следущей зимой случится беда и попросили Андрея Игоревича оказать помощь. И Андрей Игоревич помог! Выделил миллионы рублей на ремонт тепловых сетей! Что бы вы без него делали? Замёрзли бы?
11:40!
уважаемый! не надА трындень, прошу вас!
Ваш Андрей Игоревич в тарифы затащил столько затрат, что мама не горюй, а в городе коммуникации как были штопаными так и остались ими, как рвало их регулярно так и дальше рвёт.
А ведь на ремонт вам РЭК бабок в тарифе отвалил столько... что хватит заново с позолотой выложить все трубы.... Куда они делись денюшки народные? Дворцы и яхты за бугром?! разве не?!
12.09.2019 11:09
- гость -Благодаря труду Андрея Игоревича в ваших домах тепло и светло. Без него вы бы в пещерах жили как неандертальцы.
Благодетели наши!!!! Сети-то с нуля создают, ничего ж не было до этого! все не спят,не едят--думают о России. Самим-то не смешно?
Потому они и стали олигархами, что о народе думают!