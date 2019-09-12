"Город. Слушай!". История седьмая. Дворец спорта

Скачать эпизод 7 "Дворец спорта"

Дворец спорта и зрелищ – главная площадка масштабных мероприятий в городе. Тут давали концерты звезды эстрады, проводили новогодние утренники, торговали обувью, прощались с главами региона и, конечно, играли в хоккей. С 60-е по 90-е годы во Дворце барнаульский "Мотор" громил румын, северокорейцев, чехов, поляков. Надевайте наушники и слушайте спортивную историю про хоккей в Барнауле.

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