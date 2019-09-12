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Пенсионерки устроили битву за дешевые сковороды в Сочи

, ИА "Амител"
Покупатели попробовали установить очередность, но это не спасло от давки

Акция на сковороды в сочинском гипермаркете "Магнит" привела к столпотворению желающих их приобрести.

Видеозапись битвы, в которой особенно усердствовали пенсионерки, появилась в интернете. Как можно понять из фраз покупательниц, изначально они занимали очередь за желанным товаром.

Но в итоге это вылилось в толкотню и дежурные для таких случаев фразы: "Не трогай! Я первая взяла".

Те, кому посчастливилось добраться до сковород быстрее других, протискиваются обратно, прижимая к груди "боевые трофеи". Мало ли, вдруг по пути на кассу отберут.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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