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Новая поисковая система поможет "Лизе Алерт" находить людей за несколько минут

, ИА "Амител"
Новая платформа позволит подключить к поиску возможных свидетелей

Новые технологии позволят алтайскому отделению "Лиза Алерт" находить людей гораздо быстрее, возможно даже в течение нескольких минут. Платформу для поиска людей разработала и предоставила поисково-спасательного отряду компания "Мегафон". Сервис использует технологию анализа "больших данных". Тем, кто мог видеть человека накануне его исчезновения, будут приходить СМС-оповещения с данными пропавшего.

Как работает платформа?

Система анализирует, какие абоненты "Мегафона" могли находиться рядом с человеком перед его пропажей. На выборку уходит не более двух минут. Этим людям приходит СМС-уведомление о том, что потерялся человек. В сообщении есть приметы пропавшего, а также ссылка на фотографию. В выборку попадает до четырех тысяч человек. Это позволяет быстро подключить к поиску не только полицию, но и возможных свидетелей.

У оператора есть огромный массив "больших данных" (BigData), которые можно использовать с пользой, пояснил директор по PR сибирского филиала компании "Мегафон" Алексей Калинин. Часто данные об абонентах могут спасти жизнь человеку, если их правильно использовать.

"Медлить – значит хоронить"

Оперативность – самое важное в поиске пропавшего человека, любое промедление может стоить его жизни, подчеркнул руководитель отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Андрей Мамаев.

"Этот сервис в действительности позволяет с минимальными затратами оповестить огромное количество людей. Отклик с этой системой занимает гораздо меньше времени. У нас в отряде есть такой слоган: "Медлить – значит хоронить". Время – наш враг", – сказал Мамаев.

Каждый год в полицию поступает около пяти тысяч заявлений о пропаже людей, каждый день в среднем по десять заявлений, сообщил замначальника отдела координации территориальных органов по розыску лиц ГУ МВД России Алексей Огородов. За восемь месяцев 2019 года в Алтайском крае зарегистрировано уже 339 случаев ухода из дома несовершеннолетних. К счастью, всех их нашли.

Поможет ли это?

Платформа по поиску людей уже работает в ряде других регионов, но статистические исследования ее эффективности не проводились – прошло еще мало времени. Однако Мамаев уверен, что этот сервис значительно повышает шансы найти человека. По его словам, уже есть случаи, когда именно платформа "Мегафон.Поиск" давала результат.

В то же время он отметил, что никто не отслеживает, откуда человек получил информацию о пропавшем. Когда на горячую линию поступает звонок, главное – быстро выяснить, где и когда свидетель видел его. Остальное не имеет значения.

Кстати, система "Мегафон.Поиск" зародилась именно на Алтае, сообщили представители компании. В 2015 году во время паводка в крае оператор использовал "большие данные", чтобы помогать спасателям и рассылать людям сообщения об опасности. Все эти наработки чуть позже "Мегафон" использовал для своей новой поисковой платформы.

Важно и то, что мошенники не смогут использовать этот ресурс в своих целях. Например, присылать под "личиной" поисково-спасательного отряда ссылки на вредоносные вирусы. Алексей Калинин подчеркивает, что реагировать нужно только на те сообщения, которые приходят от пользователя LizaAlert. Как утверждают представители "Мегафона", специальное имя, которое регистрируют для партнера в компании, очень сложно получить и невозможно подделать.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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