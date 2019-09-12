Приют для енотов открыли в Ростовской области

Семья Яценко открыла приют для енотов в поселке Мержаново под Таганрогом, сообщает ТАСС. Таким образом они решили помогать животным, оказавшимся в тяжелом положении. Сейчас у них в специальном вольере живут 12 особей.

Яценко со всей страны принимают енотов, которых выбрасывают на улицу предыдущие хозяева. Некоторые из них раньше были цирковыми, но после оказались ненужными.

Волонтеры утверждают, что животные получают все необходимое. А что им нужно, хозяйка приюта отлично знает – она по образованию ветеринар.

В планах у владельцев приюта – расширение. Они хотят принять еще больше этих умных и сообразительных зверьков.

Также енотов регулярно осматривает ветеринарный контроль. Все они ручные и легко идут на контакт с людьми. Животные содержатся за счет владельцев.