Барнаульскую компанию четырежды внесли в реестр недобросовестных поставщиков

УФАС России по Алтайскому краю четырежды внесла компанию ООО "АЛТАЙ СТРОЙ" в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной послужили жалобы от двух барнаульских школ, детского сада и администрации Троицкого района. Заказчики привели факты, когда с компанией заключался контракт, но впоследствии она в одностороннем порядке отказывалась от его исполнения.

В частности, не выполнены работы по капремонту пищеблока и ограждений школ, теневых навесов детского сада и ямочный ремонт дорог в селе Троицкое.

В последнем случае представитель компании заявил, что не имеет необходимого оборудования, а в остальных случаях и вовсе не стал объяснять отказ от выполнения обязательств.

За каждое из четырех нарушений компанию включили в РНП. Фигуранты этого перечня не допускаются до заключения контрактов по госзакупкам на протяжении двух лет с момента последнего включения в черный список.