Барнаульскую компанию четырежды внесли в реестр недобросовестных поставщиков

УФАС России по Алтайскому краю четырежды внесла компанию ООО "АЛТАЙ СТРОЙ" в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной послужили жалобы от двух барнаульских школ, детского сада и администрации Троицкого района. Заказчики привели факты, когда с компанией заключался контракт, но впоследствии она в одностороннем порядке отказывалась от его исполнения.
В частности, не выполнены работы по капремонту пищеблока и ограждений школ, теневых навесов детского сада и ямочный ремонт дорог в селе Троицкое.
В последнем случае представитель компании заявил, что не имеет необходимого оборудования, а в остальных случаях и вовсе не стал объяснять отказ от выполнения обязательств.
За каждое из четырех нарушений компанию включили в РНП. Фигуранты этого перечня не допускаются до заключения контрактов по госзакупкам на протяжении двух лет с момента последнего включения в черный список.
Комментарии
так 4 раза включили, это будет 8 лет не допущены к закупкам? Или все те же 2 года, просто 4 причины для этого?
Ближайшие два года будут те же люди но через подставных лиц. И нынешние вполне возможно что подставные. Наштампуют новые юрлица и снова будут "работать".
Или будут массовкой