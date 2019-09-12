Четверг, 12 Сентябрь, 12:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,43
€ 72,22
Обь
99см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2019Город. Слушай!День города Барнаула
Новости

Барнаульскую компанию четырежды внесли в реестр недобросовестных поставщиков

, ИА "Амител"
Она несколько раз отказалась от исполнения условий госконтрактов
Фото: zakupki-kontur.ru

Фото: zakupki-kontur.ru

УФАС России по Алтайскому краю четырежды внесла компанию ООО "АЛТАЙ СТРОЙ" в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной послужили жалобы от двух барнаульских школ, детского сада и администрации Троицкого района. Заказчики привели факты, когда с компанией заключался контракт, но впоследствии она в одностороннем порядке отказывалась от его исполнения.

В частности, не выполнены работы по капремонту пищеблока и ограждений школ, теневых навесов детского сада и ямочный ремонт дорог в селе Троицкое.

В последнем случае представитель компании заявил, что не имеет необходимого оборудования, а в остальных случаях и вовсе не стал объяснять отказ от выполнения обязательств.

За каждое из четырех нарушений компанию включили в РНП. Фигуранты этого перечня не допускаются до заключения контрактов по госзакупкам на протяжении двух лет с момента последнего включения в черный список.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.09.2019 12:09
krash

так 4 раза включили, это будет 8 лет не допущены к закупкам? Или все те же 2 года, просто 4 причины для этого?

12.09.2019 12:17
- гость -

Ближайшие два года будут те же люди но через подставных лиц. И нынешние вполне возможно что подставные. Наштампуют новые юрлица и снова будут "работать".
Или будут массовкой

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
12:27
Новая поисковая система поможет "Лизе Алерт" находить людей за несколько минут 0
12:16
Тверь избавили от пьянства и блуда, вылив с самолета на город 70 литров святой воды 2
12:05
Советский декрет о восьмичасовом рабочем дне хотят отменить 2
11:47
Барнаульскую компанию четырежды внесли в реестр недобросовестных поставщиков 2
11:36
Алтайскую пенсионерку, искавшую грибы за пасекой, нашли сидящей на пне 3
11:27
Плита, бритва или спиннер? Как в Сети шутят над новым iPhone 1
11:24
Определены участники конкурса "СуперОбжора 2019" 3
11:15
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 13
11:02
Банкет за 12 млн рублей и платье Galia Lahav: Собчак опять выходит замуж 6
11:00
"Город. Слушай!". История седьмая. Дворец спорта 0
10:58
Приют для енотов открыли в Ростовской области 0
10:33
МРСК Сибири может перейти в управление СУЭК олигарха Мельниченко 13
10:21
Максимально открыто. Алтайские депутаты начали подготовку бюджета на следующий год 2
10:11
Мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и побежал за спасателями 6
09:55
Связь МТС пропала в Барнауле и других столицах сибирских регионов 7
09:46
"Нельзя просто так всем раздать": Медведев рассказал о борьбе с бедностью 6
09:26
Поджигателей машин разыскивают в Бийске: несколько автомобилей за три дня 10
09:15
Счетная палата выявила нарушения бюджета на 426,2 млрд рублей 1
09:01
Энергоэффективность и защита от износа: какие масла предпочитают современные авто 0
08:57
Число больных алкоголизмом в России снизилось на 37,5% за 10 лет 17
08:46
Рубцовчане вместо грибов нашли в лесу свалку медицинских отходов 2
08:31
Экс-чиновница потребовала с родителей сбитого ею ребенка 100 тыс. рублей 40
08:23
"Деньгами бедность не залить": Топилин назвал решение проблемы низких доходов 7
08:02
Будь в тонусе этой осенью: в ТРЦ "Пионер" открылся новый тренажерный зал 5
07:52
Российский биолог хочет изменить геном эмбриона. Есть добровольцы 0
07:30
"Выполняйте обещания": бизнес-леди поделилась успехом личного бренда и наставничества 17
07:15
"Руку собирают по частям": актер из "Улиц разбитых фонарей" попал в ДТП 0
07:01
Бабушка заменила родителей: мальчику с церебральным параличом требуется поддержка 0
06:50
Избавить от волокиты. Спикер АКЗС Романенко анонсировал упрощение работы учителей 6
06:32
Жук-зомби и спасающийся пингвин: лучшие снимки конкурса, посвященного дикой природе 2
06:01
"Майонез победит все": основатель "Гриль №1" про любовь к шаурме в Барнауле 7
23:40
Тело 23-летнего российского военнослужащего нашли в Армении 0
23:27
Уволенный сотрудник напал на офис компании во Флориде 0
23:20
Жительница Барнаула нашла у себя в доме тарантула 0
23:08
Барнаульца осудили за пост об обещаниях "Единой России" 20
22:46
Женщина-опекун в Алтайском крае систематически истязала приемных детей 1
22:07
Челябинец, врезавшийся на "Жигулях" в Rolls-Royse, попросил признать его банкротом 2
21:40
Барнаулец с ножом ограбил офис микрокредитной организации 0
21:09
Число многодетных семей в Алтайском крае превысило 29 тысяч 0
20:38
Страшное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 0
20:09
Барнаульский зоопарк поделился видео с аппетитно кушающими свинками 0
19:50
Человек погиб под колесами поезда метро в Москве 0
19:16
Барнаульцу грозит до 5 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю полиции 6
18:47
"Бургер за здоровье Собянина". Почему все ненавидят клип Гуфа и Тимати 10
18:43
В России хотят ужесточить наказание для нарушителей ПДД с ребенком в машине 2
18:17
Барнаулец убил женщину, спрятал ее тело и попытался убить таксиста 1
18:05
Не хуже чем в Сочи. На курорте "Манжерок" открыли скоростную канатную дорогу
Это лишь первый этап масштабной модернизации горнолыжного комплекса
17:55
KFC 11 сентября запустила акцию с намеком на башни-близнецы в США 0
17:39
Пьяный житель Алтайского края пытался убить свою дочь из-за сомнений в отцовстве 5
17:25
Жители Алтая лишь немного потеряли интерес к ипотеке при растущих ставках 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.