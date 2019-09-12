Советский декрет о восьмичасовом рабочем дне хотят отменить

Декрет о восьмичасовом рабочем дне, принятый Советом народных комиссаров РСФСР 30 октября 1917 года, вошел в список актов, которые рекомендуют отменить как устаревшие, сообщает газета "Ведомости".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить проект постановления об окончании действия устаревших норм к середине ноября.

Работа осложняется огромным количеством документов, которые требуется обработать и оценить. Сейчас рекомендованный правительством к отмене список насчитывает свыше 20,4 тысячи актов.

К устаревшим относят те нормы, выполнение которых в современных реалиях невозможно либо бессмысленно. Например, согласно одной из таких норм, производители молочной продукции обязаны вручную разбирать и мыть весь инвентарь. Однако теперь вся мойка автоматизирована.

Те нормы, которые сохраняют актуальность по сей день, также планируется аннулировать. Но вместо них примут аналогичные постановления.