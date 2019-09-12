Советский декрет о восьмичасовом рабочем дне хотят отменить

Декрет о восьмичасовом рабочем дне, принятый Советом народных комиссаров РСФСР 30 октября 1917 года, вошел в список актов, которые рекомендуют отменить как устаревшие, сообщает газета "Ведомости".
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить проект постановления об окончании действия устаревших норм к середине ноября.
Работа осложняется огромным количеством документов, которые требуется обработать и оценить. Сейчас рекомендованный правительством к отмене список насчитывает свыше 20,4 тысячи актов.
К устаревшим относят те нормы, выполнение которых в современных реалиях невозможно либо бессмысленно. Например, согласно одной из таких норм, производители молочной продукции обязаны вручную разбирать и мыть весь инвентарь. Однако теперь вся мойка автоматизирована.
Те нормы, которые сохраняют актуальность по сей день, также планируется аннулировать. Но вместо них примут аналогичные постановления.
Комментарии
а как еше получить 4-х дневную рабочую неделю при записанных не более 40 часов рабочего времени в неделю ))))
давно пора отказаться от данного пережитка тоталитарного советского прошлого
так победимЪ
Следующий этап - увеличение рабочих часов в неделю.
12.09.2019 12:48
- гость -
Слушайте, ваше рабочее время уже давно не регулируется этим декретом. Рабочее время прописано в ТК РФ. Так что что он есть, что его нет - без разницы.
Ага давно пора. Походу изменения уже в пути : работник работает с восходом и пока барин не скажет хватит или пока не упадёт замертво. Если работник упал замертво то барин ничё никому не должен, раз работник такой дохленький, а вот родственники должны за упущенную выгоду. Если работника заплющило на работе или там ноги руки оторвало то он или родственники должен барину за простой техники пока его тело доставали, барин ничё не должен работник должен самостоятельно следить за тем куда не стоит соваться. Если работнику чё не нравиться он может сходить в церковь помолиться или сделать это на месте. Если работник не выполняет возложенную норму то разница вычитается, вместе со штрафом из его зарплаты. Если у работника сломалось дорогое оборудование то он разбирается на органы для покрытия убытков. и т.д. и т.п.
Компот хочет оставить след в истории..
12.09.2019 12:57
месный
ТК РФ? Не, не слышали...
12.09.2019 12:57
месный
По вам видно всю переработку, с утра до ночи перед монитором. Вы статью внимательно читали?
Те нормы, которые сохраняют актуальность по сей день, также планируется аннулировать. Но вместо них примут аналогичные постановления.
12.09.2019 13:13
Я
Прикинте есть такие профессии у которых работа, в основном и сводится на с утра до ночи перед монитором.
12.09.2019 13:34
месный
Так можно за монитором работать, а можно глупости на Амике писать. На работу тогда времени не останется)))
12.09.2019 12:54
- гость -
+100500!
12.09.2019 13:41
- гость -
писание глупостей на амике тоже приносит немалый доход.. но не вам
12.09.2019 14:19
- гость -
Да понятно, что вы в шоколаде!
12.09.2019 14:40
Я
Завидуешь?