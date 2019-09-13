Уже совсем скоро температура за окном начнет плавно приближаться к нулю и опускаться ниже. Где же найти теплые вещи хорошего качества и при этом не разориться?

Салон верхней одежды Albana* открылся в ТРЦ "Пионер" совсем недавно, но уже успел заявить о себе как об одной из самых крупных торговых точек в городе с подобным ассортиментом. Выбор здесь поистине огромен: от ветровок и тонких пальто до самых теплых пуховиков. Большое количество моделей и расцветок для самых разных покупателей позволяет идеально соблюдать баланс "цена – качество". В результате одежда от известных производителей не ударит по карману и позволит наслаждаться сибирской погодой, какие бы сюрпризы она ни преподносила.

Также салон Albana предлагает деловые костюмы из тканей премиум-класса, поэтому здесь вы можете полностью обновить свой осенний гардероб. Качество, внимание к деталям и забота о покупателях – вот основные принципы салона.

Салон верхней одежды Albana заботится о вашем комфорте и красоте, чтобы вы могли наслаждаться любой погодой!

Ждем вас за покупками на 3-м этаже ТРЦ "Пионер".

ТРЦ "ПИОНЕР"

г. Барнаул, проспект Ленина, 102в

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*Албана – прим. ред.