Рыбаки заметили следы медведя у райцентра в Алтайском крае

Рыбаки в Калманском районе заметили медвежьи следы на берегу реки рядом с райцентром. Свою находку они зафиксировали на видео и отправили его в паблик Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Некоторые комментаторы не поверили, что медведи ходят рядом с селом. Они предположили, что кто-то таким образом просто подшутил, сделав имитацию последствий прогулки косолапого.

"Была бы куча навалена, или деревья ободранные", – предположил один из скептиков.

Стоит отметить, что ранее жителей Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов проинформировали об учащении случаев встреч человека с медведем.

В начале августа след косолапого заметили в 20 км от села Нижняя Петровка Первомайского района.

В конце месяца участковый лесничий видел купающегося в луже медведя внушительных размеров в четырех километрах от населенного пункта.

Также были замечены кабаны, от четырех до шести голов, на территории Бобровского лесничества. Случаев нападения диких животных на людей, к счастью, не зафиксировано.

Специалисты связали миграцию диких животных, в том числе волков, кабанов, медведей и рысей, с масштабными лесными пожарами на территории Красноярского края.