Концерт в поддержку людей с редкими заболеваниями пройдет в Барнауле

14 сентября в барнаульском парке "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10а) пройдет акция "Редкие люди", сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие устроили в поддержку людей с редкими генетическими заболеваниями. В его рамках, начиная с 18 часов, пройдут концерт, розыгрыши и флешмоб.

Анонсированы выступления нескольких творческих коллективов. В частности, своей игрой на скрипке порадует собравшихся Дарья Гончарова.

Завершится все флешмобом со свечами. Участники составят из них слова "Редкие среди нас".

Организатором акции выступила региональный координатор Всероссийской организации "Редкие люди" в Алтайском крае Екатерина Лимаева, которая сама страдает необычным генетическим заболеванием. Мероприятие проходит при поддержке городского комитета по делам молодежи.