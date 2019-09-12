Стало известно, когда наступит бабье лето в Алтайском крае

Продолжительный отрезок теплой погоды в начале осени, называемый в народе бабьим летом, начнется с 15 сентября.

Об этом рассказала газете "Аргументы и Факты" начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По ее словам, дневная температура от +18°C до +25°C будет держаться как минимум пять дней – до 19 сентября.

"С 15 по 19 сентября установится антициклональный тип погоды, – прокомментировала Сырых. – Он характеризуется спокойной погодой, без осадков и с нарастанием тепла".

Сырых уточнила, что тепло может задержаться и дольше, просто относительно точный прогноз дается только на неделю.