Алтайский край попадет в проект "Гастрономическая карта России"

Алтайский край присоединится к федеральному проекту "Гастрономическая карта России". Первое мероприятие в рамках проекта пройдет на празднике "Алтайская зимовка". Об этом сообщил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. Власти края подписали документы о вступлении в масштабный проект на сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая проходит в Санкт-Петербурге 9-13 сентября.

На высшем уровне

Алтай попал в проект благодаря подписанию меморандума с автономной некоммерческой организацией "АгроЭкоТуризм".

"Гастрономическая карта России" даст возможность краю полноценно участвовать в этом общероссийском проекте, который поддерживается Федеральным агентством по туризму. Мы приобретаем партнера, совместно с которым будем развивать гастрономический туризм в крае, формировать новые турпродукты, включающие гастрономические уникальные продукты края, получим за счет участия в этом проекте продвижение на федеральном уровне наших новых турпродуктов, методики развития гастрономического туризма", – сказал Евгений Дешевых.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично презентовал туристический потенциал региона заместителю председателя правительства России Ольге Голодец, которая посетила стенд региона. На выставке Алтайского края также побывал прославленный хоккеист, олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Томенко рассказал, что на Алтае развиваются лечебно-оздоровительный, медицинский, экологический, горнолыжный и гастрономический туризм, который сейчас особенно набирает популярность.

"Алтайский край занимает ведущие места в стране по производству сельскохозяйственной, пищевой продукции. По сыру край – первый в России: 93 тысячи тонн сыра в прошлом году произвели, это наш рекорд и первое место в стране. И наш праздник сыра привлекает большое внимание гостей. У нас есть фестиваль напитков, День мясного гурмана – ежегодно проходит около 10-12 событий, которые собирают огромное количество туристов и участников со всего края и из-за его пределами", – рассказал глава региона.

Виктор Томенко добавил, что подобные мероприятия давно перестали быть местными. В регион с удовольствием приезжают жители других территорий. О красоте и чистоте Алтая знают во многих регионах страны.

Зачем участвуем в этом проекте

Впервые Алтай представит проект "Гастрономическая карта России" в декабре 2019 года на "Алтайской зимовке". На площадке фестиваля будет организована мобильная секция фуд-корта с разными гастрономическими брендами региона, фирменными блюдами из натуральных алтайских продуктов. Координатор гастрономической карты Екатерина Шаповалова пояснила, что проект включает федеральное продвижение блюд региональной кухни и уникальных продуктов, а также лучших в этом направлении ресторанов и шеф-поваров. Самые "вкусные" места попадут на google-карту проекта.

Кстати, алтайская продукция представлена и на самом форуме. На площадке Taste of Russia установлен стенд с местным медом, маслом и продукцией из облепихи.

О важности гастрономического туризма сказал также глава алтайского города-курорта Белокурихи Константин Базаров.

"Неотъемлемой частью повышения привлекательности курорта является гастрономический туризм. Когда мы говорим гостям, что у нас они могут попробовать блюда аутентичной кухни из чистейших продуктов Алтайского края, то это, конечно, повышает привлекательность. Вспоминаю, как мы летом провели первый раз фестиваль "БелокурихаФест". Теперь я глубоко убежден, что мы сделаем его традиционным", – считает Базаров.

Присутствие на сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации, в которой Россия принимает участие впервые, подтверждает популярность туристического бренда Алтайского края. Об этом сказала Ирина Слесарева, член правления Алтайской региональной ассоциации туризма.

"В России уже не нужно объяснять, что это за территория и почему обязательно нужно побывать на Алтае. Но на мировой туристической карте Алтай пока еще не так известен, в определенном смысле мы – terra incognita на этой карте. И чтобы появиться на мировой туристической карте, нужно бывать на таких форумах", – отметила она.

Кроме того, алтайским туристическим компаниям и курирующим отрасль чиновникам очень полезно быть в курсе мировых тенденций в туризме.