Стань спецагентом 2ГИС и получи iPhone XR: в Барнауле стартовал новый квест

Состоялся запуск второго сезона конкурса "Спецагенты 2ГИС" – игры для тех, кто хочет лучше узнать свой город и поделиться открытиями с миллионами пользователей. Чтобы получить призы, нужно добавлять фото, отзывы и уточнения.

Игра проходит с 9 сентября по 11 октября 2019 года в России, Казахстане и Киргизии. Чтобы принять участие, нужно авторизоваться в 2ГИС, выполнять ежедневные миссии и получать виртуальные награды.

Каждую неделю между теми, кто собрал пять наград, будут разыгрываться подарки. Среди них – iPhone XR*, электросамокат, PlayStation*, часы Apple Watch* и другие полезные гаджеты. Все обладатели 20 наград с пометкой конкурса получат диплом и значок спецагента 2ГИС.

Пользователям предстоит добавлять фото зданий, парков и детских площадок, информировать об авариях и перекрытиях дорог, писать отзывы о кофейнях, службах такси, супермаркетах и других организациях города.

Ежедневные миссии будут появляться на вкладке "Мой 2ГИС" в мобильном приложении для iOS* и Android*. Выполнять задания можно еще и на 2gis.ru, но описания миссий здесь не будет.

В прошлом году в конкурсе спецагентов приняли участие около 1 млн человек из России, Казахстана и Киргизии. Они добавили в 2ГИС 500 000 фото, 250 000 отзывов и 170 000 уточнений.

37-летняя сотрудница фармацевтической компании из Омска Наталья Нитченко стала одним из победителей розыгрыша. Денежный приз – 750 тыс. рублей – она вложила в ремонт дома. "Когда узнала о выигрыше, сначала не поверила. А потом захлестнул шквал эмоций – радость, удивление, недоумение и даже слезы", – говорит она.

Сегодня Наталья продолжает дополнять карту – особенно часто добавляет в 2ГИС фотографии. За год она добавила в 555 фото, 27 отзывов и 118 уточнений. "Раньше я не была внимательна к своему городу. Даже не знала, что и где находится. А сейчас появился азарт и хочется помочь другим", – объясняет Наталья.

27-летний инженер-конструктор из Ульяновска Сергей Похвалов добавил в 2ГИС уже 2211 фото, 129 отзывов и 355 уточнений. В конкурсе он участвовал прежде всего ради удовольствия. Приятным бонусом было то, что фото и отзывы видят миллионы пользователей, а уточнения приносит реальную пользу. Однажды его окликнул владелец маленького магазина, начал благодарить и осыпать комплиментами. "Я стою и не понимаю – за что? Оказалось, этот магазин появился в 2ГИС после моего уточнения. Народ потянулся, и бизнес сразу пошел в гору", – рассказывает Сергей.

Подробности нового сезона конкурса спецагентов будут появляться в группе в соцсети "ВКонтакте". Удачной охоты за наградами!

*АйФон ИксА, Плейстейшен, Эппл Уотч, Иос, Андроид – прим. ред.