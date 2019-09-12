Когда Шумахер вышел из комы и почему об этом говорят сейчас

Целый ряд российских СМИ со ссылкой на французское издание Le Parisien сообщили, что знаменитый гонщик "Формулы 1" Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой пребывал с 2013 года.

Но спортивное издание Championat.com напомнило, что приход в сознание знаменитого немца был новостью в 2014 году, когда врачи дали разрешение родственникам забрать домой вышедшего из комы спортсмена.

Эту информацию подтвердила и семья семикратного чемпиона, уточнив, что дальнейшая реабилитация Шумахера будет закрыта от журналистов.

Несмотря на то, что он находится в сознании, его взаимодействие с окружающим миром затруднено – легендарный гонщик по-прежнему не может говорить, хотя уже не прикован к кровати.

Le Parisien сообщило, что спортсмен проходит лечение и реабилитацию в одной из клиник Парижа.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель.

Пилота "Формулы 1", который впал в кому, доставили в больницу Гренобля, где ему провели несколько операций. Семья Шумахера потратила на лечение свыше 16 миллионов евро.