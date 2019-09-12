Мастерские художников в Барнауле заливает водой из-за ремонта крыши

Ремонт крыши многоквартирного дома № 86 по Павловскому тракту обернулся ЧП для известных барнаульских художников Екатерины Демкиной, Юлии Кикоть и Пиргельди Широва – их картины пришлось экстренно спасать от дождевой воды, сообщает "Банкфакс".

Дело в том, что в этом доме ведется ремонт кровли, верхний этаж которого занимают несколько творческих мастерских, где в перерывах между выставками хранятся множество работ. Старую крышу демонтировали, а постелить новую до дождей не успели.

"Работы раскидала по выставкам, остальные затянула плёнкой", – рассказала Юлия Кикоть.

Зампредседателя алтайской организации Союза художников России по административной части Валерий Хрюкин рассказал, что такая ситуация возникла во многом из-за многочисленных проводов и аппаратуры различных сетевых операторов, которые обнаружили при вскрытии крыши сотрудники подрядчиков.

Дело сдвинулось с мертвой точки, лишь когда региональное отделение Союза художников России провело встречу с представителями девяти провайдеров, чье оборудование мешало ремонту.

Прождав, пока они исполнят обещание убрать посторонние устройства, строители не уложились в обозначенные сроки. В результате дом вошел в период дождей без кровли. Ремонтные работы уже ведутся, но владельцам мастерской от этого не легче.