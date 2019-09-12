В ЦБ рассказали, как избежать навязывания ненужных услуг

Каких правил следует придерживаться клиентам банков, чтобы "случайно" не дать согласие на не интересующую услугу, сообщил РИА "Новости" руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
По его словам, самое главное – это внимательно читать условия договора, не стесняться задавать интересующие вопросы и уточнять непонятные моменты.
Если клиент считает, что ему навязали какую-то ненужную услугу, то следует обращаться с жалобой в финансовую организацию.
Мамута также порекомендовал не торопиться с принятием решения в погоне за выгодой. Лучше взять дополнительное время на раздумья и поискать дополнительную информацию в интернете.
По его словам, не стоит забывать основные правила финансовой грамотности. Например, что процент по вкладу не может быть значительно выше инфляции.
Комментарии
А вот тут, аплодирую стоя! Читать договор, говорите? Выпуск карты и договор на 20 листов мелким шрифтом - это для банков как здрасьте! Пригласили меня как-то в один известный банк, получить карту типа кредитно-дебетовую с каким-то там лимитом, дали бумажки подписывать. Мноооого. А я, не будь дурак, сел и начал внимательно, буква за буквой их изучать. Девчушка операторша выпучила на меня глаза: "Вы это сейчас будете здесь читать?". Я: "Да. Вы против?", Операторша:"Нууу, обычно, ЗДЕСЬ никто не читает." Я: "А где мне читать? Дома? Когда подпишу?" Операторша: "Ну, да." Я: "В таком случае, до свидания!"
Не дают читать договор? Разворачивайтесь и уходите!
А, еще, банками очень классно устроена сама структура договора. Особенно, ипотечного. Куча пунктов, которые создают кучу перекрестных ссылок друг на друга. Бывает так п.2 отсылает к п.5, который отсылает к п.3 с примечаниями в п.10. Что бы понять логику такой структуры, надо как минимум иметь высшее экономическое, юридическое, математическое и философское образование.
И все эти фокусы с договорами позволяет делать ЦБ! Так что, уважаемый ЦБ, наведие порядок в делах своих подопечных и не учите людей жить!
В сбере получаю зарплатную карту. Обычную. Дали подписать договор на одном листочке. Там только номер карты и что она мне выдана. Спрашиваю, а где информация о процентах и прочем, то есть сам текст договора. Сотрудница отвечает: «Смотрите на сайте». То есть сейчас на сайте одни условия(мне неведомые), через минуту банк изменит, через 2 ещё что-нибудь внесут или уберут, но я под всем подписываюсь. Да и как посмотреть на сайте, если у человека нет гаджета с интернетом.