В ЦБ рассказали, как избежать навязывания ненужных услуг

Каких правил следует придерживаться клиентам банков, чтобы "случайно" не дать согласие на не интересующую услугу, сообщил РИА "Новости" руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

По его словам, самое главное – это внимательно читать условия договора, не стесняться задавать интересующие вопросы и уточнять непонятные моменты.

Если клиент считает, что ему навязали какую-то ненужную услугу, то следует обращаться с жалобой в финансовую организацию.

Мамута также порекомендовал не торопиться с принятием решения в погоне за выгодой. Лучше взять дополнительное время на раздумья и поискать дополнительную информацию в интернете.

По его словам, не стоит забывать основные правила финансовой грамотности. Например, что процент по вкладу не может быть значительно выше инфляции.