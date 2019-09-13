Пятница, 13 Сентябрь, 10:09

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Держитесь подальше от воды. Что ждет барнаульцев в пятницу 13-го?

, ИА "Амител"
Взяли сегодня отгул и прячетесь дома под одеялом? Это вы зря. Выходите на улицу, все не так страшно
Фото: samgerrans.com

Фото: samgerrans.com

Ну, здравствуй, пятница 13-е. День, которого до жути боятся суеверные (и не очень) люди. Многие начинают переживать уже накануне – как бы чего не вышло. А с утра ждут неприятностей и нервно озираются по сторонам. Мало ли, вдруг черная кошка дорогу перебежит или, не дай бог, женщина с пустым ведром появится. Некоторые даже верят, что в этот день просыпаются могучие темные силы. Amic.ru решил выяснить, как спастись от вселенского зла (и нужно ли вообще спасаться). Мы поговорили с нумерологом и узнали, что Барнаулу сулят звезды в эту пятницу 13-го (спойлер – все будет хорошо, апокалипсиса не предвидится). И, конечно же, поинтересовались мнением практикующего психолога, почему люди верят в магию, приметы и числа.

День ведьм и колдунов

Действительно, многие считают пятницу 13-е крайне неблагоприятным днем. Есть поверье, что именно в эти дни ведьмы проводили свои шабаши. А у магов это время якобы считается самым удачным для мистических ритуалов.

В пятницу 13-го многие люди стараются вести себя более осторожно и избегают важных дел. Многие даже берут отгул на работе и остаются дома. В медицине возник новый термин – "параскаведекатриафобия", который обозначает боязнь пятницы 13-го.

Кстати, как выяснил Amic.ru, в некоторых барнаульских ЗАГСах на это число запланировано гораздо меньше бракосочетаний по сравнению с другими днями. Например, во Дворце бракосочетаний Барнаула и в ЗАГСе Октябрьского района в "зловещий" день рискнули пожениться примерно в два раза меньше пар, чем обычно.

Не 13, а 4

Казалось бы, знатоки нумерологии должны больше других говорить о плохой ауре "черной пятницы" и темной силе числа 13. Но барнаульский нумеролог Светлана Сорокина уверяет, что все как раз наоборот.

"Если смотреть с точки зрения нумерологии, то все нужно приводить к однозначному числу. 13 – это 1 и 3. Если это цифры сложить, получится 4. А 4 – это очень хорошее число. Оно обозначает квадрат, который стоит твердо и уверенно. Значит, в этот день человек может сделать то, что у него ранее не получалось. Например, это благоприятное время для запуска новых проектов. Вообще, любой день можно использовать себе во благо. 13 сентября будет очень много энергии, и от каждого человека зависит, как он пропустит ее через себя и в какое русло направит", – пояснила Сорокина.

Конечно, отмечает она, находятся специалисты, которые связывают этот день с приходом в наш мир темных сил. Но главное – не бояться попусту 13-го числа и настроиться на хорошее.

Что говорят звезды?

Барнаульский астролог Александр Назаров рекомендует вообще не придавать такого значения цифрам. По его мнению, совпадение числа и дня недели вообще не имеет никакого влияния на происходящие события. А звезды и планеты в данный момент не предвещают ничего плохого. Поэтому с точки зрения астрологии пятница 13-е не будет ничем отличаться от других дней.

"Сейчас никаких критичных звезд в небе над Барнаулом нет. Единственное только, что в это время будет Луна в Рыбах с Черной луной и Нептуном. Поэтому есть опасность, что могут происходить какие-то происшествия на воде. Так что я бы советовал людям держаться подальше от водоемов. Других причин для беспокойства у барнаульцев нет", – добавил Назаров.

Вся магия у нас в голове

Практикующий психолог Екатерина Кабанченко объясняет, что вся мистика и магия, которой окутана "черная пятница", живет в первую очередь в сознании людей. Это так называемое магическое мышление, которому подвержены многие люди. Такой человек считает, что его мысли, чувства и фразы могут как-то повлиять на ход событий.

"С этим днем связано много мифов, легенд и рассказов. Поэтому для многих людей пятница 13-е становится своеобразным "якорем", который включает магическое мышление. Больше всего к этому склонны эмоциональные люди. Другой момент – люди так пытаются снять с себя ответственность. Особенно явно это проявляется, когда в пятницу 13-го происходит что-то неприятное. Человек склонен обвинять какие-то "волшебные силы", а не себя. А вот если это случилось в субботу, 14-го, то тут уже да, он сам во всем виноват", – объясняет Кабанченко.

По мнению психолога, лучше рационально оценивать все события и почаще включать критическое мышление. Нужно больше верить в себя, а не оправдывать происходящие события вмешательством потусторонних сил.

Вообще, число 13 считается "адским". Часто это связывают с тем, что Сатана является 13-м ангелом в христианстве. Во многих культурах это число обозначает беспорядок и хаос. Ведь в году только 12 месяцев. А в гороскопе, например, 12 знаков зодиака. Кстати, Иуда Искариот, который предал Христа, именно 13-м сидел на тайной вечере. На западе настолько не любят это число, что в некоторых странах нет 13-х этажей и квартир. "Зловещая" дата снова стала популярной после выхода на экраны фильма "Пятница 13-е" в 1980-м году. С тех пор в обществе окончательно укрепилось мнение, что в этот день происходят плохие и даже жуткие события.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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